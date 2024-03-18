刘园园

原标题：我国数据要素市场“蓄势待发”

今年的政府工作报告提出：“健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。”我国数据要素市场目前正“蓄势待发”，但数据要素的市场化配置效率还有待提升，亟待从各个环节全方位强化数据流通安全合规治理，以数据流通畅通赋能百业兴旺。

3月12日，在多位数据领域专家的见证下，中国节能环保集团所属中节能数字科技有限公司（以下简称“节能数科”）向数字化领域又迈出了一大步。在当天举行的战略发布会上，节能数科发布了“数据双循环”发展战略，并与3家合作伙伴分别签署数据资产评估合作协议、数据运营合作协议等。

数据要素政策逐步细化

近年来，我国数据要素相关政策进入体系化构建阶段。2020年，《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》发布；2022年，《关于构建数据基础制度更好发展数据要素作用的意见》（以下简称“数据二十条”）印发；不久前，《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》印发……

“我国数据要素政策逐步细化。”中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副总工程师闫树注意到，2023年，我国各省市发布数据要素相关政策文件超过40份，场内外数据交易继续推进。2023年新建数据交易场所7家，目前国内数据交易场所已超过80家。

国家信息中心国信卫士网络空间安全研究院数字经济安全与发展研究中心副主任马志军介绍，“数据二十条”对数据产权、数据交易流通、数据收益分配以及数据安全治理制度，勾勒出“四梁八柱”的宏观架构，初步搭建起我国数据基础制度体系。各个行业和地方正聚焦数据要素政策创新点，积极探索，做大做强数字经济。

公共数据授权运营成为热点

“公共部门、企业等组织的数据开放、共享、交易已产生多样化实践，数据要素产业培育加速，数据资产相关创新涌现。”谈到目前数据要素市场的发展态势，闫树如此概括。

值得关注的是，公共数据授权运营成为热点方向。

“各地和各行业开始探索公共数据授权运营，引入社会化力量进行开发利用，促进公共数据供给提质增效。”闫树说。

此次发布会上，节能数科与合作伙伴签署的其中两份合作协议就涉及公共数据授权运营。“节能数科与辽宁省营口市大数据管理局签署的数据运营合作协议，主要是探索基于地市级多维度公共数据的数据产品研发，加快推动当地数字产业化和产业数字化发展。” 节能数科总经理张栩说。

张栩介绍，该公司与河北省邢台市生态环境局签署的环境责任险示范项目合作协议，依托生态环境公共数据，大幅优化传统环境责任险的产品设计，促进新型环境责任险的推广和普及。

数据确权、流通仍需法律支撑

不可忽视的是，我国数据要素市场的发展仍面临多项挑战。

“现有数据领域制度规则仍难以完全满足解放数字生产力的客观需求。”闫树分析，近几年数据要素领域相关政策相继出台，搭建起数据安全基本法框架，但在数据确权、数据流通等环节，支撑性的法律法规仍未完全满足数据要素市场发展需求。

与会专家指出，我国数据产权制度仍缺乏法律依据，北京、广东、贵州等多个省市正在探索数据产权登记，但尚未形成统一的操作指引；在数据交易环节，市场缺少统一定价标准，买卖双方多依赖协商定价，缺乏规范的价值依据。

展望未来，闫树认为，我国“1+N”数据要素制度体系将加速完善。同时，数据要素对其他生产要素的放大、叠加、倍增作用体现于实际应用，因此拓宽数据要素对各行业赋能应用的深度和广度将是未来发展的长期主线。

“建议深挖各类行业数据应用，面向医疗健康、自动驾驶、互联网营销、金融征信等重点场景，提炼数据要素共性制度需求，打通重点行业数据流通应用堵点和难点。”闫树说。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经