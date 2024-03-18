汤道生

原标题：数字科技是发展新质生产力的重要引擎

2024年政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为今年政府工作任务之一。

新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。

从产业互联网发展和实践角度看，数字科技是推动新质生产力发展的重要引擎。数字科技平台企业既有积累多年的技术优势，又有贴近产业、服务用户的丰富经验。因此，这些企业要担当创新“排头兵”，持续攻坚核心技术，推动技术成果转化，助力产业高质量发展，促进新质生产力形成。

推动数字科技不断创新

发展新质生产力，科技创新是核心驱动力。为此，数字科技平台企业要推动数字科技不断突破、创新，更好地为新质生产力形成助力。近年来，中国的数字科技在很多关键领域实现了自主创新，甚至达到世界领先水平。这为行业变革提供了强劲动力。

过去，我国企业对海外数据库厂商的依赖度很高。但随着国内互联网行业发展，一些企业也开始自研数据库系统。

以腾讯为例。最初，公司研发数据库只是为了支持内部的核心应用，以分布式技术支撑海量的并发请求。后来，腾讯逐渐开放能力，服务企业客户的更多场景。多年的持续深耕，让腾讯云数据库（TDSQL）的性能和稳定性，达到了全球领先水平。在去年的TPC-C基准测试中，腾讯云数据库创下每分钟8.14亿笔交易的世界纪录。它已经稳定支撑了30多家金融机构的核心系统替换，服务了中国十大银行中的7家，以及4000多家中国企业，未来还有望进一步进军全球市场。

国产自研数据库对于金融、公共服务、电信等很多行业的高质量发展，都起到了重要推动作用。它不仅帮助这些行业打造了更加安全可控的业务，也实现了更低成本、更快速的服务响应。同时，它还通过分布式基础架构，为这些行业的灵活创新奠定了数字基座。

在数字科技新兴领域，中国企业也在全力抢占制高点。比如AI大模型，它是未来产业竞争的关键领域。当前，众多中国头部互联网公司都在积极发力自研大模型。这些国产大模型拥有更强的中文处理能力，可进一步推动中国人工智能行业高质量发展。

助力新兴产业发展壮大

发展新质生产力，培育新产业是重点任务。数字科技要以数实融合为导向，在培育新产业、以科技创新推动产业创新的过程中发挥积极作用，促进新质生产力发展。

近年来，在一些数字科技平台企业的助力下，很多传统产业旧貌换新颜，转型升级之路步稳蹄疾。

比如与腾讯云合作的广汽集团，借助高精地图、数字孪生、游戏引擎等技术，研发了自动驾驶虚拟仿真平台。平台可支持数千辆“自动驾驶车辆”和数十万辆“交通流车辆”，在虚拟城市空间同时运行，每天完成百万公里的模拟测试。平台的上线，不仅有助于推动自动驾驶技术研发的降本增效，也避免了实际道路测试可能引发的安全隐患，还促进了智能汽车产业的发展。

不仅是广汽集团。通过与数字科技平台企业合作，抓住智能网联转型机遇，很多智能电动汽车企业乘势崛起，开始在世界舞台崭露头角。在全球，每有十辆智能电动汽车售出，就有一辆是中国造。

当前，我国正站在新一轮科技革命和产业变革的关键节点。培育发展新质生产力，是抢占未来竞争制高点的关键。数字科技平台企业应积极发挥创新引领作用，向上突破关键技术的“天花板”，向下扎根产业场景的“试验田”，在实践中不断提升能力，为培育发展新质生产力探索新路径。

（作者系腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO）

(责编：罗知之、陈键)

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