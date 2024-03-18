原标题：小桔能源解晶晶：充分发挥数智化优势 促进充电设施高质量发展

3月17日，中国电动汽车百人会论坛（2024）在北京钓鱼台国宾馆召开。小桔能源总经理解晶晶在演讲时表示，如今，我们正在发挥数智化服务平台优势，与产业链上下游合作伙伴一道，推进高质量充电网络服务体系建设，让更多用户感知快速、智能、安全、可靠的充电体验服务。

小桔能源总经理解晶晶参加论坛发表主旨演讲

她提出，推动充电基础设施高质量发展，有“四个关键”举措需要做。

一是建立服务体验标准化，以推动行业健康发展。针对用户充电体验痛点，小桔能源制定了《小桔充电服务标准V2.0》，在此标准指导下，不断迭代推出了具有好找、好充、好快、好安全优势的小桔优选站，目前已覆盖100%快充枪，均设有停车减免、跳枪赔付等专属权益。

二是推动充电设备智能化，以促进能源产业转型升级。近年来，小桔能源全面提升了场站设备、运营管理、安全保障等方面的数智化能力，以助力合作伙伴降本增效、智能决策。目前部分数字站的设备利用率可达50%。

三是推动超充网络普及化，以促进绿色出行发展。2024年小桔能源将启动百城千站计划，联合生态合作伙伴，在2200座充电场站建设近40000把超充枪，构建覆盖全国100个城市的“高质量超充网络”，以满足用户快速充电需求。

四是实现车网双向互动化，以促进产业融合新生态。小桔能源旗下小桔虚拟电厂作为负荷聚合商，融合了充电网络、光伏发电、储能、电动汽车充放电等能力。截至2023年底，累计实现电力需求响应时长超3500小时。同时，V2G示范项目已在上海试点顺利落地。

据了解，小桔能源作为滴滴旗下的数智化服务平台，充电服务已覆盖190多个城市，快充枪已超11.5万，合作商户超3800家，累计充电超154亿度。

在谈及未来时，解晶晶提出将进一步提升B端体系建设和C端体验服务，成为服务B服务C的行业双打选手。她认为，为合作伙伴和用户提供全方位的数智化支持，这是小桔能源坚定不移持续追求的目标。

她强调，为了使汽车产业与生态发展融合，要不断进行数智创新，促进新能源产业结构升级，实现充电设施高质量发展，推动新能源行业可持续性发展。

(责编：董童、李源)

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