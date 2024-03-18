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海信发布品牌升级战略：以人本科技至臻品质加强与用户链接

2024年03月18日11:19 | 来源：中国网科技
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原标题：海信发布品牌升级战略：以人本科技至臻品质加强与用户链接

3月15日，海信2024年全球客户大会在上海举行，来自全球的700余名客户和投资者代表再次相聚黄浦江畔。海信集团总裁于芝涛发布海信品牌焕新升级战略，正式将海信的品牌形象在长期发展沉淀形成的信赖、务实的基础上，升级到“人本科技”和“至臻品质”，并发布全新品牌价值主张，承接海信业务焕新，精准回应时代与用户诉求，蓄力长期稳健增长。未来，海信将坚持以用户为中心，通过“人本科技”和“至臻品质”，在全球市场与更多用户加强链接，提供超越期待的全场景生活体验。

于芝涛介绍，面对国内外诸多不确定因素，2023年海信集团营收首次突破2000亿元，同比增长9%，海外收入858亿元，同比增长13%。黑白电业务市场份额进一步扩大，海信电视全球出货量蝉联世界第二，在全球TOP5品牌中连续两年增长最快，海信白电板块也斩获多项行业第一。这源于坚守并传承海信55年来积累的厚重企业文化——“技术立企、质量为先、用户至上、品牌引领”。

“品牌引领是成为世界一流企业的必然选择。做品牌非常艰苦，需要长期的坚持，需要真金白银的大量投入，但我们坚信品牌的力量，并立下做世界一流企业、一流品牌的梦想。”于芝涛表示，55年来，海信产品以技术先进、质量可靠、结实耐用的特点，赢得了全球消费者的喜爱，同时也让海信这个品牌，形成了务实可靠、令人信赖的形象。面对更加激烈的市场竞争和外部趋势，海信2024年海信启动品牌升级五大升级行动，着力打造长期增长能力。此次品牌升级最关键的内核，是将海信的品牌形象在长期发展沉淀形成的信赖、务实的基础上，升级到“人本科技”和“至臻品质”。

于芝涛介绍，“人本科技”强调人是科技的尺度，力求做到洞察用户所需、先用户所想，解决用户面临的实际问题，成为用户的得力伙伴，帮助用户通过更便捷且人性化的互动交流去全身心体验幸福生活。海信的“人本科技”，追求无感、不打扰、不增加用户操作负担，不拼参数，不为炫技，只为带来超越用户期待的体验。“人本科技”这一品牌定位和聚焦动作，还体现了海信技术研发向人性化、场景化、体验化发展的方向和指引，并将从家庭生活向智慧城市、智慧楼宇、智慧交通等多元场景不断延展。

海信的“至臻品质”强调了品质的提升是永无止境。具体来说，“至臻品质”就是在坚持高于行业标准的质量基础上，对产品工艺、颜值、设计和质感进行极致打磨，从单一的质量升级到全方位的品质，从而充分满足用户追求美好生活、享受品质人生的渴望。海信将持续提升品质标准，对设计创意精进革新，对精工工艺和高端质感极情尽致，不设上限地为用户带来品质精良、审美上乘、质感精细的产品，最终赢得用户信赖。

“当海信的产品与方案融入生活的细节，所带来的将不仅是功能上的满足，更是每一刻的幸福感受，这正是海信全新的品牌价值主张所表达的——‘将以人为本的科技融入生活，让人们享受每一刻的幸福’。”于芝涛表示，“以人为本的科技”体现出海信的科技向人性化、体验化发展的关键方向；“融入”则强调了科技的融合是无感的、不打扰的、场景化的；“享受每一刻的幸福”，承接了海信企业使命中带给人们幸福生活的终极价值目标；“每一刻”呼应了海信的产品和方案不断向B端延展、提供一揽子的综合解决方案，基于生活全方位的多元场景，为人们带来“每一刻的幸福”。

围绕“人本科技”与“至臻品质”品牌升级，海信近期动作频频。3月15日的客户大会现场，海信将2024欧洲杯营销主题全面焕新为——“信，就是冠军”，落地系列营销活动加速品牌升级。2024年欧洲杯是疫情散去后的首届完整配置的欧洲杯，预计现场观赛球迷数将比2020欧洲杯提升十倍。顶级赛事带来超高品牌曝光机会和全球营销活动的落地，将有效助力海信全球化拓展、加速向世界一流企业跃升。

就在此前一天，海信官宣成为KPL王者荣耀职业联赛和重庆狼队王者荣耀分部官方合作伙伴，通过电子竞技这一体育竞技的“新语言”，为追求冠军、享受挑战的新青年们提供更符合年轻人生活方式的场景体验，为品牌年轻化注入强劲动力。

(责编：董童、李源)
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