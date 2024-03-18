原标题：2024年度全国A级房车展会在京发布

3月15日，2024年度全国A级房车展会在北京发布，分别为5月10日-12日在成都中国西部国际博览城举办“2024第31届成都国际房车露营博览会”，9月15-17日在北京北人亦创国际会展中心举办“2024第32届北京国际房车露营博览会”，11月1-3日在南京国际展览中心举办“2024第33届南京国际房车露营博览会”。中国能源汽车传播集团党委书记、董事长、总编辑兼中国汽车报社社长谢戎彬，中国汽车新闻工作者协会理事长、中国汽车报总编辑桂俊松，懂车帝巨懂车销售业务副总裁卜丽军等领导和嘉宾及来自全国30多家主流房车企业负责人、100多家媒体代表参加了发布会

中国能源汽车传播集团党委书记、董事长、总编辑兼中国汽车报社社长谢戎彬在致辞中表示，近年来，房车行业销量稳步增长，是汽车改装市场为数不多的持续增长的细分领域。但在发展的同时，今年以来也面临着诸多问题，如没有质量标准，产品同质化严重，市场消费乏力，产品价格内卷，售后问题频出等等，全行业处于从粗放式发展向高质量发展的关键时期。中国能源汽车传播集团将积极支持旗下房车时代杂志社强化媒体建设，提升办展办会水平，参与消费者售后服务，助力房车行业迈向高质量发展。

中国汽车新闻工作者协会理事长、中国汽车报总编辑桂俊松在致辞中表示，自2015年以来，由中国汽车新闻工作者协会主办，房车时代传媒承办的北京国际房车展、南京国际房车展、成都国际房车展、武汉国际房车展等已累计举办了30场，十年的努力大大提升了国内房车会展水平，为中国房车文化推广和房车知识普及做出了重要贡献，也有力地促进了国内房车消费。为更好地适应房车市场发展趋势，更有力地为房车行业发展赋能，中国汽车记协作为主办单位，全力支持房车时代以“优选品牌房车，共创品质展会”为宗旨，全新规划2024年度全国A级房车展会，以品牌车展、品质服务，助力房车行业在2024年取得更好的发展。

江铃汽车集团旅居车公司总经理乐小松在致辞表示，2023年房车行业跌宕起伏、喜忧参半，喜的是仍然保持了22.41%的增幅；忧的是行业内卷更加严重，厂家牺牲利润换取销量，不利于健康发展。感谢协会和杂志社在房车行业内卷彷徨的时候，重新定义和规划2024年度A级重点房车展。“优选品牌房车，共创品质展会”这也正是我们房车厂家的心声，以质取胜，为行业树立榜样。

主办方代表中国汽车新闻工作者协会副理事长兼秘书长韩君善分别与联合主办单位代表懂车帝巨懂车销售业务副总裁卜丽军、联合承办单位代表房车旅行总经理张泽群、协办单位代表中国房车配件及户外用品产业联合体秘书长胡建签署了战略合作协议。

中国汽车新闻工作者协会副理事长兼秘书长韩君善详细解读了2024年度A级重点房车展会的十大创新变革。

一是强化组织构架。中国汽车新闻工作者协会联合懂车帝共同主办，房车时代传媒联合房车旅行共同承办，中国房车配件及户外用品产业联合体协办。国家级协会组织、中央媒体、头部线上汽车信息平台、房车行业头部自媒体及房车配件与户外用品平台强强联合打造超级房车会展平台。

二是统一展会名称。鉴于该系列展会已在全国举办了30场，曾使用过中国房车文化节、房车旅游文化博览会、世界房车露营博览会等名称。为更好识别和记忆，自2024年5月开始，该系列展会总名称定为“中国国际房车露营博览会”，届别接续从第31届开始，如“2024第31届成都国际房车露营博览会”。

三是选择核心城市。聚焦房车主要消费市场江苏、北京、四川，分别辐射华东、华北和东北、西南和西北。南京、北京和成都也是我们多年来耕耘的主要房车会展城市。

四是固定最优场馆。南京、北京和成都分别锁定三地最适合举办房车展的室内场馆，分别是南京国际展览中心、北京北人亦创国际会展中心和中国西部国际博览城。

五是定档销售旺季。今年A级展会的档期分布在5月、9月和11月，均为全年房车销售旺季。

六是丰富展品类别。9月和11月大展，将会在房车底盘、房车配件和露营装备方面有所突破，逐渐建立房车生态全品类展览布局。

七是优选品牌房车。组委会将联合底盘厂家、改装企业，共建“房车优选”项目，推动行业实现高质量发展。设立“房车优选”新媒体平台及服务电话专线，搭建用户与品牌房车企业、底盘企业的沟通纽带，提升房车行业的服务水平。

八是区分展区布局。9月份大展，将设立房车馆、底盘和配件馆、露营装备馆、媒体采访区； 11月份大展，将设立汽车馆、房车馆、底盘和配件馆、露营装备及旅游商品馆、媒体采访区、露营生活区。

九是创新品牌活动。举办“三会”和“三节”。5月成都展同期举办中国房车消费节，9月北京展同期举办中国房车品牌大会、中国房车与配件出海大会、中国房车科技节；11月南京展举办中国房车露营生态大会、中国房车露营节。

十是整合立体传播。我们中国汽车记协拥有300多家媒体会员单位，将整合房车自媒体、汽车自媒体、旅游自媒体、亲子自媒体、数码自媒体等，共同宣传展会；将联合主办单位懂车帝及承办单位房车旅行，对展会立体传播；将在头条、抖音、百度、腾讯等进行精准集客投放。

2024年度全国A级房车展会将全方位拓展房车展会项目的内涵，以丰富的展品品类启迪全新的消费需求，助力我国房车市场脱虚向实，提速发展。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经