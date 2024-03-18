日前，北京链家发布消息称，为助力高校毕业生就业，2024年该公司面向社会提供8000个就业岗位，其中4000个面向应届高校毕业生，较2023年新增了1000个校招岗位。

据悉，近日北京链家已启动2024年春季校园招聘，重点面向吉林、辽宁、黑龙江等地区的63所高校吸纳人才，将开展350场双选会和宣讲会。为提升岗位供给与应聘者能力匹配度，该公司已与全国60多所院校建立校企合作关系，采用学分置换、实习基地、课程植入、模拟求职大赛、校友讲座等合作方式，加强职业技能培训，助力毕业生完成从学校到社会的顺利衔接。

同时，为提升毕业生的职业认同感，帮助更多年轻人在房产经纪行业扎根，北京链家正在打造更完善的服务者生态，通过职业尊严、职业环境和职业成长三大维度，引领房产经纪人进入“幸福时代”。为此，北京链家推出调休假、寒暑假等多重休息保障，充分保障经纪人休息时间；通过为期200学时的新人脱产培训、师徒带教文化、完善的晋升体系助力新人职业成长。

北京链家人力负责人曾晶表示，近年来，北京链家积极响应就业优先战略，不断加大应届毕业生的招聘力度，如今北京链家的95后员工已超7000人，占比达到26%，“相信越来越多95后、00后的加入，能够让房产经纪行业更加丰富多样，也带来更多创新的可能。我们希望通过打造全新的服务者生态，为行业吸纳更多新生力量，助力首都房地产行业高质量发展。”

(责编：董童、李源)

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