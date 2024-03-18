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华为侯金龙：加速以超快充为主的充电基础设施建设 促进电动汽车消费与普及

2024年03月18日17:18 | 来源：环球网
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原标题：华为侯金龙：加速以超快充为主的充电基础设施建设，提升用户体验，促进电动汽车消费与普及

　　3月15日至17日，中国电动汽车百人会论坛（2024）在京召开，新能源汽车产业各方代表、领军企业、组织机构、专家等齐聚北京，共同探讨产业发展趋势，探索产业升级路径，推动产业可持续发展。

　　华为董事、华为数字能源总裁侯金龙在大会上，发表了“加速以超快充为主的充电基础设施建设，提升用户体验，促进电动汽车消费与普及”的主题演讲。侯金龙表示：“中国新能源汽车造车已进入2.0阶段，但A级乘用车和商用车的普及率还不够。当前问题不是智能化发展不够，而是电动化还未被普遍接受。补能焦虑和里程焦虑，仍是影响用户选择新能源汽车代替燃油汽车的首要因素。产业界需要加快建设高质量充电基础设施，促进电动汽车快速发展和普及。华为数字将融合数字技术与电力电子技术，携手业界客户、伙伴，打造高质量充电基础设施体系，让充电从无序走向集约有序，实现高质量发展。”

　　传统充电基础设施存在布局不合理、设备故障多寿命短、不支持演进，用户体验差充电慢、安全隐患等问题，已成为当前制约电动汽车普及的关键因素。加快构建充电基础设施网络体系，将有效支撑新能源汽车快速发展。

　　高压超快充产业成熟，超快充加速部署，改变并加速交通电动化

　　以碳化硅为代表的第三代半导体，和4C、5C的大倍率充电动力电池已经规模量产，超快充车型进入商用成熟期，车企正加快超快充车型的上市步伐。

　　随着产业规模化降本，超快充正在加速向A级乘用车和商用车延伸。A级车已经具备向超快充演进的时机，400公里续航足以满足日常出行需求。如果车企将现有1C或2C的60度电普通电池更换为40度电的4C超快充电池，将大幅降低整车成本和重量、提升充电能效。在实现“一秒一公里”的超快充体验的同时，还能享受“度电十公里”的高能效，提升A级车性价比，加速电动汽车普及进程。

　　在商用车领域，高压超快化也在快速发展。传统公交、物流、重卡等商用车存在油电差价低、电池成本高、补能时间成本高、吨位损失高等“1低3高”问题。针对这些问题，可通过高压超快充发展路径，部署和完善专用车辆的超充网络，实现快速补能，同时减少电池容量，大幅降低商用车运营成本，实现“三年省辆车”，快速商业闭环。

　　加快建设以超快充为主的高质量充电基础设施目标网正当时

　　在主流车型加速向高压化、超充化发展的趋势下，可按照“统一规划、统一标准、统一建设，统一监管”的原则，聚焦以下4个场景，加快建设以超快充为主的高质量充电基础设施体系，让无序充电，走向规划布局、电力友好的集约有序充电。同时，通过“车、桩、电”三网融合，促进源、网、荷、储、车绿色协同发展：

　　城际出行：在服务区需实现大功率充电100%覆盖

　　专用场站：针对冷链、物流、公交、重卡等专用车辆充电需求，要提前规划部署兆瓦级专用场站，实现快周转

　　城市公共：针对城市公共场站，要实现1公里超充圈高渗透覆盖

　　驻地场景：针对停充一体化场景，采用柔性直流，支持车网互动V2G和广覆盖

　　以超快充为主的高质量充电基础设施将为车主、运营商、车企、电网企业、政府等各方带来收益。例如，用户可享受充得上、充得快、充得好的优质体验，实现“出得了城，下得了乡”；支持高可用度、15年以上生命周期、以及面向未来持续演进的设备可降低运营商经营成本，获得高收益；超快充延伸到A级车和商用车领域，让车企造车成本降低，让电动汽车更普及；智能充电系统可应用光储直柔、有序充电、需求响应、VPP虚拟电厂等技术，通过智能调度，实现电网高友好；统一规划建设，合理布局，通过超快充技术缩短补能时间，增强公共充电场站的电力和土地利用率；资源向公共充电场站集中，设备质量高、消防条件好，让用户充电无忧、城市治理更安全。目前，深圳、北京、重庆、武汉、东莞等城市，已开始统一规划部署城市超充圈。

　　提速汽车电动化的四大呼吁

　　为实现加速建设以超快充为主的充电基础设施，促进电动汽车普及的目标，侯金龙还向业界提出四大呼吁：

　　建设以公共充电场站为主的充电基础设施体系，解决驻地场景充电安全管理和电力配套部署难题。

　　新建公共充电设施系统，在统一规划、统一标准、统一建设、统一监管的基础上，以面向未来支持演进的超快充充电网络为主，实现高质量发展。

　　车企加快A级车和商用车超快充车型的规划，加速电动化普及。

　　社会各界对高质量充电基础设施的建设给予便利与支持，包括提供10年及以上的地租、快速高效的供配电保障，推出相关金融创新产品等。

　　作为动力域与充电网络的解决方案提供商，华为数字能源将持续技术创新，融合数字技术和电力电子技术，推动加快高压动力域解决方案、以超快充为主的充电基础设施的普及与建设，实现“有路的地方就有超快充”。2024年，华为数字能源将计划携手客户、伙伴共同部署超过10万根超快充充电桩，目前已有2万根超快充充电桩投入运营。

(责编：董童、李源)
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