“5G用户普及率超过50%”，《政府工作报告》提到的这项成绩引起不少人关注。全球移动通信系统协会（GSMA）智库曾在2021年时预测，中国的5G普及率到2025年将超过50%，如今，我们整整提早了2年。

“超过50%”的提早实现，体现了中国在移动通信技术领域的强大实力，也彰显了中国数字经济蓬勃发展的势头。

今年的春运是一个典型例证。

3月5日，为期40天的春运收官。数据显示，全社会跨区域人员流动量达到84.2亿人次，其中作为主要运输方式之一的铁路累计发送旅客4.84亿人次，多项指标创历史新高。这场“人类最大规模的人口迁徙”之所以能实现，得益于铁路部门持续提升数据处理能力、更新线上票务功能。铁路12306高峰期每秒出票上千张，单日最高浏览量达到惊人的875.6亿次，海量数据考验之下，订票系统并未出现“崩溃”、卡顿。

中国的网上零售额和快递业务量多年位居全球第一，也离不开强大的数据处理能力。

2月17日，“2024全国网上年货节”收官，全国网络零售额约1.2万亿元，较去年日均增长近9%。2月底的最新数据显示，1月我国快递业务量完成147亿件，同比增长84.8%，业务量和净增量均创历史新高。这期间，无论是日均约400亿元的网络零售订单还是日均发送超4.7亿件快递，都要依靠强大的数字技术加持。值得注意的是，今年春节“年货节”，商务部重点监测电商平台农村网络零售额同比增长16.1%，这表明广大农村同样搭上了数字“翅膀”。

数字中国的加快到来，依托的是愈发强大可靠的移动通信网络。

作为世界上最大的发展中国家，中国已实现“县县通5G”“村村通宽带”，全国行政村通5G比例超过80.3%，农村与城市基本实现“同网同速”，这是一项了不起的成绩。特别是在5G技术和应用上，中国也一路向前、领先世界：从2019年5G商用牌照正式发放算起，短短4年多，已建设337.7万个5G基站，5G移动电话用户增至8亿多。

一边是5G这一信息高速公路的“广覆盖”“高能级”，一边是数字技术加快渗透生产生活的“加速度”，两者相辅相成、相向而行，促成了数字经济在中国的茁壮成长。

成绩斐然，前景更值得期待。在与5G相关的技术、应用、基础设施等方面，中国有先发优势，更有十分值得期待的未来。

新技术将不断成长。2月26日，华为正式发布全球首个5.5G智能核心网解决方案，并计划今年正式商用。相比5G，5.5G能够在连接速率、时延、定位、可靠性等方面提升十倍左右。近年来，中国企业在5G射频收发芯片等关键核心技术上取得自研突破，5G标准必要专利声明量全球领先。目前，工信部和相关企业正聚焦下一代互联网前沿领域，超前谋划、全面推进6G技术研发，已圆满完成7项关键技术测试任务。

新应用将加快推广。一家国外网站刊文称：“5G技术的引入被视为中国制造业发展的一个转折点。其无与伦比的数据传输速度和低延迟，有助于实现设备间的实时通信、释放物联网全部潜力。”在5G等技术支持下，中国成为全球主要经济体中率先实现“物超人”（即移动物联网终端用户数超过移动电话用户数）的国家，移动物联网连接数占全球比例超过70%，工业互联网平台连接设备超过9500万台套，“数字生产力”日趋强大。不少中国汽车企业研发智能网联汽车，就是在5G技术底座上开发环境感知、智能决策、高精度地图等功能。眼下，5G应用已融入中国71个国民经济大类，在工业、矿业、电力、港口、医疗等行业深入推广，未来应用范围还将更大、赋能作用还将更强。

开年以来，各地各部门奋跃而上，拼经济、抓项目、谋创新，其中不乏有关5G的“好戏”：安徽17个5G+医疗健康应用试点项目通过验收；上海开通全球首条5G—A车联网示范路线；中国移动全球首套5G及6G天地一体网络低轨试验卫星发射入轨……保持定力、开拓创新，移动通信技术还将不断升级，数字经济、数字生活将在数字中国迎来更多新的“打开方式”。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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