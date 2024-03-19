本报记者 汪文正

3月18日，国家统计局发布今年1—2月主要经济数据。国家统计局新闻发言人刘爱华在当日举行的国新办新闻发布会上介绍，1—2月份，生产需求稳中有升，就业物价总体稳定，发展质量不断改善，国民经济起步平稳。

经济运行回升向好

1—2月经济运行有哪些亮点和积极变化？刘爱华介绍，从主要经济指标运行情况看，中国经济内生动能继续修复，经济运行延续回升向好态势：

从生产看，工业生产有所加快，服务业增势向好。1—2月份，规模以上工业增加值同比增长7%，服务业生产指数同比增长5.8%。2月份，服务商业活动指数为51%，连续两个月回升。

从需求看，市场销售继续恢复，投资增速回升，进出口保持较快增长。1—2月份，社会消费品零售总额同比增长5.5%，固定资产投资同比增长4.2%，货物进出口同比增长8.7%。

就业与物价方面，就业形势总体稳定，1月份、2月份城镇调查失业率均同比下降0.3个百分点；2月份，居民消费价格环比上涨1%、同比由上个月下降0.8%转为上涨0.7%。

值得注意的是，中国经济新动能、新优势不断培育，新业态继续活跃。1—2月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%；高技术产业投资和制造业技术改造投资同比分别增长9.4%和15.1%；实物商品网上零售额同比增长14.4%。

“1—2月份，随着各项宏观政策发力显效，国民经济持续回升向好。但也要看到，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，国内有效需求不足问题犹存，经济持续回升向好基础还需巩固。”刘爱华说。

工业生产增长较快

国家统计局工业司首席统计师王新介绍，1—2月份，工业生产增长较快，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%。从三大门类看，制造业增长7.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.9%，采矿业增长2.3%。

超六成行业增速回升，过半数产品增速加快。1—2月份，工业41个大类行业中，27个行业增加值增速较上年12月份加快或降幅收窄，回升面达65.9%；在统计的619种主要工业产品中，318种产品产量增速较上年12月份加快或降幅收窄，回升面超过五成。

消费品行业生产改善。1—2月份，消费品制造业增加值同比增长4.7%，较上年12月份回升4.4个百分点，结束了2022年4月份以来连续低速增长或下降态势。在13个消费品行业中，12个行业均不同程度增长，且均较上年12月份加快或降幅收窄，增长面和回升面均超过九成。

工业出口由降转增。1—2月份，规模以上工业出口交货值由上年12月份同比下降3.2%转为增长0.4%，回升3.6个百分点，结束了此前连续8个月下降态势。十大出口行业中，有8个行业出口增速较上年12月份加快或降幅收窄。

刘爱华说，中国今年出台了大规模设备更新和消费品以旧换新、进一步优化营商环境等一系列政策措施，将为工业高质量发展提供强劲支撑。

消费市场平稳恢复

国家统计局贸经司统计师付加奇介绍，1—2月份，消费市场保持平稳恢复。在乡村市场供给优化、春节返乡叠加文旅升温等因素带动下，乡村消费品零售额同比增长5.8%；包含镇区和乡村地区的县乡消费品零售额占社会消费品零售总额的比重为38.1%，比上年同期提高0.2个百分点。

服务零售延续较快增长态势。1—2月份，服务零售额同比增长12.3%，高于同期商品零售额增速7.7个百分点。

线上消费增长加快，实体店铺零售平稳增长。1—2月份，实物商品网上零售额同比增长14.4%，增速比上年全年加快6个百分点；限额以上零售业实体店商品零售额同比增长4.7%。

多数商品增势良好，部分升级类和大宗商品消费需求持续释放。1—2月份，商品零售额同比增长4.6%，限额以上单位中八成以上商品类别零售额实现增长。其中，限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类零售额同比分别增长11.3%、16.2%，新能源乘用车零售量同比增长37.2%。

“从消费空间看，服务消费稳步扩大，线上线下融合消费趋势更加明显，新型消费快速发展为消费增长提供了新动力。从供给能力看，新型基础设施快速发展，信息技术应用不断成熟，消费应用场景不断拓展。从支撑基础看，经济持续恢复、就业收入稳定增长，为扩大居民消费能力创造了有利条件。从政策支持看，政府工作报告对促进消费稳定增长作出了具体安排，政策效应将会持续释放。”刘爱华说。

(责编：卫嘉、白宇)

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