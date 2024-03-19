生产需求稳中有升 发展质量不断改善
前2个月国民经济延续回升向好态势（新数据 新看点）
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数据来源：国家统计局
本报北京3月18日电 （记者刘志强）国家统计局18日发布了今年1至2月国民经济运行情况。数据显示，随着宏观组合政策效应持续释放，经济内生动能继续修复，生产需求稳中有升，就业形势总体稳定，居民消费价格同比由降转涨，发展质量不断改善，经济运行起步平稳，延续了回升向好态势。
主要生产需求指标稳中有升。从生产看，工业生产有所加快，消费品制造业和高技术制造业回升，行业和产业增长面扩大。1至2月，规模以上工业增加值同比增长7%，比上年12月加快0.2个百分点。从增长面看，超过九成的行业、超过六成的产品同比实现了增长。服务业增势向好、景气度回升，1至2月，服务业生产指数同比增长5.8%。从需求看，市场销售继续恢复，升级类商品消费潜力释放，节假日推动服务消费升温，1至2月，社会消费品零售总额同比增长5.5%。投资增速回升，制造业投资较快增长，大项目带动作用比较明显，1至2月，固定资产投资同比增长4.2%，比上年全年加快1.2个百分点，其中制造业投资增长9.4%，加快2.9个百分点。进出口保持较快增长，1至2月，货物进出口同比增长8.7%。
居民消费价格同比由降转涨。2月，受春节假期食品和服务消费需求增加、国际油价上行等因素影响，居民消费价格指数（CPI）环比上涨1%，同比由上个月下降0.8%转为上涨0.7%。扣除食品和能源的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅比上个月扩大0.8个百分点。
新动能新优势不断培育。高技术产业发展向好，1至2月，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，比上年12月加快1.1个百分点。1至2月，高技术产业投资和制造业技术改造投资同比分别增长9.4%和15.1%，保持较快增速。新业态继续活跃。1至2月，实物商品网上零售额同比增长14.4%，比上年全年加快6个百分点。
《 人民日报 》（ 2024年03月19日 01 版）
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