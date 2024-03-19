本报记者 王乐文 方 敏

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加速集聚更多创新资源，不断完善现代化产业体系，持续优化一流科技创新生态……河南省郑州市强化科技创新和产业创新深度融合，不断培育壮大新动能新优势。

在陕西陕煤曹家滩煤矿300多米深的矿井里，采煤机滚筒飞转，煤块随之落下。一旁，10米超大采高液压支架稳稳撑住采煤工作面。现场的开采工介绍：“有了这款支架帮忙，我们单日能产原煤5.84万吨，刷新了煤矿的纪录。”

这款支架由河南郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”）研制。“它的支护高度和工作阻力均已达到行业领先水平。”郑煤机副总经理张景河说。

郑煤机能实现技术突破，得益于郑州市坚持创新驱动、不断提升发展能级。近年来，当地以科技创新为引领，加强科技创新和产业创新深度融合，目前已拥有国家级创新平台68家、国家级重点实验室14家。

蓄势赋能，集聚创新资源要素

在位于郑州经开区的郑煤机总装车间，工人正忙着将整列即将发往海外的液压支架打包装车。“这几年，企业持续加大创新投入，引育高层次人才，积极推动数字化转型。”张景河介绍，2020年，郑煤机成立数耘智能科技公司，培育工业自动化开发团队，打造了数字化工厂，实现生产效率大幅提升，空间利用率提升50%，生产成本降低60%以上。

近年来，河南省持续推进创新驱动、科教兴省、人才强省。郑州作为主要承载地，加快建设国家战略人才力量，目前拥有入选国家重大人才工程专家人才459人，全市人才总量达282万人。

河南人口众多，一流高校资源却十分匮乏。通过建设一流大学研究院，集聚一批高水平人才团队，共建一批高能级创新平台，孵化一批科技型企业，郑州正加速集聚更多创新资源要素。目前，当地围绕电子信息、装备制造等主导产业，对接一流大学重点学科，为产业发展蓄势赋能。

2023年9月18日，上海交通大学郑州研究院揭牌。“郑州研究院将结合河南省、郑州市的产业定位，围绕生物医药、人工智能、能源化工、新材料等领域，布局建设高端研发平台、成果转化及产业孵化基地。”上海交大副校长蒋兴浩介绍。在中原科技城龙湖北部片区，哈工大郑州研究院一期已经投入使用，目前已有300多名研究生就读。

加快建设高层次科创平台，是郑州进一步增强创新能力的又一举措。前不久，龙子湖新能源实验室的科研团队攻破了固态合金技术氢能储存难题，进一步拓展了氢能的运用场景。这一实验室于2022年9月成立，当前围绕新能源产储用及前沿交叉领域，吸引了由院士、杰出青年领衔的近200人科研团队开展科研攻坚。

近年来，中原关键金属、龙湖现代免疫、天健先进生物医学等实验室在郑州揭牌成立，为发展新兴产业、未来产业提供有力支撑。

积厚成势，完善现代化产业体系

前不久，由宇通客车生产的214辆纯电动客车驶上智利街头，受到当地市民欢迎。据介绍，这次交付智利的客车能耗控制、续航能力和可靠性能等指标均处于国际领先水平。

在位于郑州经开区的宇通客车承装车间，一辆辆崭新的新能源车正陆续驶出生产线。“企业组建了专职研发团队，每年研发费用占营业收入的5%以上，拥有7个国家级创新平台。”宇通客车技术副总监李高鹏说。

近年来，郑州市以完善现代化产业体系为重点，稳步改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，加快构建现代化产业体系的“四梁八柱”。以下一代信息网络、高端装备制造、新能源汽车、生物医药等为代表的战略性新兴产业集群在郑州已初具规模、积厚成势。

在郑州安图生物工程股份有限公司研发中心，科研人员盯仪器、验试剂、做记录，实验室里一片忙碌。“我们每年投入超10%的营收资金开展研发，研发人员达1800多名。”试剂研发总工程师刘功成介绍，“在免疫检测领域，公司已拥有140项磁微粒化学发光检测项目，试剂稳定性达到国际水平。”

以实施高新技术企业倍增计划为重要抓手，郑州制定20条重点产业链三年行动方案，形成“一链一专班一研发机构一图八清单”推进机制，不断加强企业在科技创新中的主体地位和作用，推动高新技术企业向新发力、量质齐升。

2023年，郑州六大主导产业增加值增长14.1%，占规上工业比重达84.5%，优质中小企业达到4058家，其中国家级专精特新“小巨人”企业109家、省级“专精特新”企业920家，成为创新发展的主力军。

破解难题，优化科技创新生态

在位于郑州市金水区的信大捷安信息技术股份有限公司展厅，一个个芝麻粒大小的芯片吸引了记者的注意。“它们虽然个头小，却是公司的‘金刚钻’。”公司负责人介绍，“经过多年钻研，我们已经掌握了安全芯片的设计、软件研发、后期灌装、检测等全流程技术。”

然而在创业初期，持续的高研发投入一度让信大捷安的资金链吃紧，无力建设高标准产线场地。当时，金水区政府伸出援手——牵头规划建设产业基地，不仅安排企业入驻，还为企业量身打造了“车规级芯片综合检测产线”场地，同时联合金融机构解决融资难题。如今，信大捷安已成为智能网联汽车信息安全服务商。

聚焦破解企业创新瓶颈难题，郑州持续优化科创生态，从顶层设计出发搭建政策支持体系。《郑州市“十四五”战略性新兴产业发展总体规划（2021—2025年）》以及《郑州市“十四五”新一代信息技术产业发展规划（2021—2025年）》等9个子规划出台，构建起全市战略性新兴产业“1+9”规划体系。

针对其他瓶颈，当地逐一破解——

科技型企业融资难、融资贵怎么办？

2023年，郑州推出“郑科贷”业务，截至目前放款817笔，金额达31.57亿元；推动设立郑州市天使投资引导基金，投资郑州市战略性新兴产业，支持初创期科技型企业成长。

科研机构成果转化率低怎么办？

郑州畅通科研机构与企业、产业园等对接渠道，优化政府产业基金管理运营机制，构建以财政投入为主、多方注资的资金筹集机制，积极撬动社会资本。

目前，郑州已形成智能终端、汽车、装备制造、现代食品、新型耐材、铝及铝精深加工6个千亿元级产业集群，全市高新技术企业规模不断壮大。

《 人民日报 》（ 2024年03月19日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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