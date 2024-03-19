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交通银行：积极开展“普惠金融推进月”活动 提升服务实体经济能力

2024年03月19日08:35 | 来源：中国网财经
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原标题：交通银行：积极开展“普惠金融推进月”活动 奋力谱写普惠金融大文章

　　普惠金融服务，惠及千企万户。交通银行认真贯彻中央金融工作会议精神，积极落实国家金融监督管理总局工作部署，深入开展“普惠金融推进月”行动，发布《交通银行普惠金融行动方案（2024—2025年）》（以下简称“《行动方案》”），明确全行发展普惠金融的目标任务，发挥集团合力，推出三十五条具体措施，不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求，推进普惠金融高质量发展，做好普惠金融大文章。

　　据悉，此次推出的《行动方案》围绕加大扩内需促消费力度、加强乡村振兴金融支持、提升财富金融服务覆盖、完善基础金融服务体系、保障消费者合法权益、强化重点领域风险防控“六个目标”，明确了“三十五条措施”，加快完善交通银行综合普惠金融服务体系，提高金融服务的覆盖率、可得性、满意度，提升服务实体经济能力。

　　具体包括，进一步加强对小微企业及乡村振兴的金融支持。以客户为中心，不断优化产品和流程，强化科创、先进制造业、产业链、首贷户、国家粮食安全等重点领域金融服务。

　　加快发展养老金融，增加居民财产性收入，满足人民消费信贷需求。通过深化养老客群经营、夯实养老金融业务底座、丰富养老金融产品供给、提升线上线下服务能力等方式加快发展养老金融。通过服务全量客群、大力推广普惠型产品、发挥集团合力等方式多渠道增加居民财产性收入。通过打造汽车金融新引擎、丰富信用卡产品和服务、提升综合消费金融服务能力等方式满足人民群众消费信贷需求。此外，进一步扩大保险覆盖面，提升服务质量，不断完善普惠保险体系。

　　提升基础金融服务效能，提高支付结算服务的便利性、安全性，线上线下渠道服务的覆盖率、可得性。不断完善小微授信风险管理、加强消费信贷风险防控，着力防范化解风险。

　　交通银行相关负责人表示，将以开展“普惠金融推进月”行动为契机，认真总结和宣传普惠金融十年发展成果，积极用好各类金融产品和服务，做好普惠金融领域政策的落地执行，加大客户对接走访服务力度，着力做好普惠金融大文章。

(责编：董童、杨迪)
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