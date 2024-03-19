商务部：着力消除内外贸衔接制度障碍 营造良好发展环境
2024年03月19日10:12 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，3月15日，促进内外贸一体化发展部际工作机制（以下称机制）全体会议在北京召开。会议深入贯彻中央经济工作会议精神，落实国务院常务会议关于加快内外贸一体化发展工作部署，总结机制2023年工作，审议通过2024年工作要点。
会议指出，2023年以来，机制各成员单位坚决落实党中央、国务院决策部署，密切协同配合，全面推进内外贸一体化工作，在制度衔接、试点推进、环境优化等方面取得积极进展。
会议强调，要认真贯彻党中央、国务院决策部署，以国务院办公厅《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》（国办发〔2023〕42号）为主线，狠抓落实、深化成效，持续推进内外贸一体化发展。要着力消除内外贸衔接制度障碍，着力营造良好发展环境，打造内外贸融合发展平台，促进内外贸物流畅通，强化内外贸人才支撑。要着力加大财政金融政策支持力度，更好发挥信用保险作用，推动重点任务落地，尽早取得实质性突破。
(责编：孙红丽、吕骞)
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