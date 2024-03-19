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我国渤海中北部再次发现亿吨级油田

本报记者 邱玥
2024年03月19日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：我国渤海中北部再次发现亿吨级油田

18日从中国海油获悉，我国渤海中北部海域再获亿吨级大发现——秦皇岛27-3油田，探明石油地质储量达1.04亿吨，这是该海域时隔10年再次获得重大油气发现，对进一步夯实我国海上油气资源储量具有重要意义。

秦皇岛27-3油田位于渤海中北部海域，西距天津市约200公里，平均水深约25米，发现井秦皇岛27-3-3井钻遇油层48.9米，完钻井深1570米。经测试，该油田单井日产原油约110吨，展现出较好的勘探前景。

“按正常开采，秦皇岛27-3油田能够开采原油近2000万吨，提炼成汽油后能够满足百万级人口城市居民日常交通使用超10年，提炼出的沥青可铺设超10万公里4车道高速公路，相当于绕地球超过3周。”中国海油天津分公司副总经理周家雄介绍。

中国海油勘探副总师徐长贵表示，秦皇岛27-3油田是渤海中北部海域时隔10年后又一个亿吨级油田，同时也是渤海油田2019年来连续发现的第6个亿吨级油田，该油田的成功发现进一步证实了渤海复杂走滑断裂带广阔的油气勘探前景，将为我国海上油田的开发注入强劲动力，对端稳端牢我国能源饭碗、助力京津冀协同发展等具有重要意义。

(责编：罗知之、陈键)
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