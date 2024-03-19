人民网记者 乔雪峰

初春时节，一辆辆公交车沿着客货邮服务专线行驶在云南省德宏州陇川县农村公路上。车上除了载有乘客，还捎带了一部分快件。

“这条线路开通以后，快递邮件到乡镇后基本上当天就能送到我们手上。”一大早，陇川县户撒乡坪山村村民就在快递点等候公交车的到来。这是陇川县首条客货邮服务专线，全长80公里，途经4个乡镇、17个建制村、235个村民小组，为物流快递进村提供便捷通道。

推进农村寄递物流体系建设，促进客货邮融合发展是畅通城乡要素流动的重要抓手。而发展农村电商则是建设农村现代流通体系的重要举措，是转变农业发展方式、带动农民增收的有效抓手，是促进农村消费、满足人民对美好生活向往的有力支撑。

今年中央一号文件聚焦乡村振兴产业发展，作出了多项部署。其中农村电商已经成为推动乡村产业发展的重要引擎。

“县乡村寄递物流配送体系作为服务生产、促进消费、联通城乡、畅通循环的重要桥梁，在推进乡村振兴、促进共同富裕的过程中发挥着重要作用。”国家邮政局党组书记、局长赵冲久表示，近年来，我国加快推进县乡村寄递物流配送体系建设，深化农村快递与电商的协同发展，取得了阶段性成果，农村地区基本实现快递服务全覆盖，打造了一批邮政快递服务现代农业的项目，有效支撑了农村电商发展。

近日，商务部、交通运输部、国家邮政局等九部门联合印发《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》（以下简称《意见》），《意见》提出，搭建多层次农村电商综合服务平台、加快农村现代物流配送体系建设、培育多元化新型农村电商主体等6个方面14条具体举措，助力农民收入和农村消费双提升。

对此，商务部流通发展司负责人表示，《意见》围绕高质量发展和构建新发展格局，学习运用“千万工程”经验，积极培育新业态、新场景，构建协同、创新、高效的农村电商生态圈。“《意见》明确用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。”

《意见》明确，未来5年内，将会在全国培育100个左右农村电商“领跑县”、培育1000家左右县域数字流通龙头企业、打造1000个左右县域直播电商基地、培育10000名左右农村电商带头人。

根据商务大数据监测，2023年，全国农村网络零售额达2.5万亿元，同比增长12.9%，比2014年增长近13倍；全国农产品网络零售额达5870.3亿元，同比增长12.5%，约是2014年的5倍。

《意见》提出，推动县级物流配送中心（物流园区）、乡镇快递网点数字化改造，完善智慧仓储、自动分拣、射频识别、新能源配送车等设施，提升村级配送效率；支持在交通便利、有利于各流通主体融合发展的位置建设县级寄递公共配送中心；引导农村电商服务站、寄递物流综合服务站等站点共建、服务共享，推进农村客货邮融合站点建设，实现“一点多能、一网多用”；鼓励在有条件的村布放智能快件箱（信包箱）。

在提高农村物流配送集约化水平方面，《意见》明确支持邮政、供销社、电商、快递、交通运输、商贸流通等各类主体开展市场化合作，集约推进“千集万店”改造提升工程，推动实现乡镇有“集配中心”、乡村有“共配商店”，加快贯通县乡村电子商务和快递物流配送体系。

此外，《意见》鼓励发挥县域大型商贸流通企业等自建物流优势，面向电商平台和中小商户，提供家电、建材、农资、农产品等第三方配送。

近年来，我国多地相继出台一系列政策举措推动农村电商发展，进一步加快贯通县乡村电子商务和快递物流配送体系，引导农村电商与乡村特色产业协同发展，助力推进乡村全面振兴。

进入3月，长丰草莓到了上市销售的旺季。为了帮草莓打开新销路，解决物流不畅的问题，电商直播走进草莓大棚，农村客货邮车辆开进草莓基地，让草莓在大棚边就“坐”上车，运往全国各地。

近年来，安徽省合肥市充分利用县乡村三级物流体系，结合全市5处县级寄递物流共配中心、1061个村级邮政综合便民服务站，持续构建普惠金融、寄递物流、农村电商、乡村文旅、农资农技“五位一体”服务乡村振兴生态圈，服务合作社、家庭农场、农业龙头企业。

在此基础上，“社区团购+邮乐小店+直播带货”模式落地开花，长丰草莓、肥西老母鸡、庐江巴根草土鸡蛋等合肥本地特色农产品借此延伸销售市场半径。

数据显示，2023年，河南开通交邮联运合作线路215条，客车日均代运邮件10万件，邮快合作覆盖率达到86.2％；农村寄递物流与农村电商融合发展，业务量达2.8亿件，带动农业总产值超70亿元。

2024年．河南将引导快递企业完善各环节利益分配激励机制，加快形成开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的农村寄递物流体系；鼓励邮政快递企业积极参与农村客货运站点改造，推动增加寄递服务功能；组织开展邮政快递业服务现代农业示范项目和农村电商快递协同发展示范区创建，助力特色农产品外销。

赵冲久表示，2024年，国家邮政局将努力提高快递服务乡村振兴的能力和水平，进一步完善县乡村三级寄递物流配送体系，提高快递投递进村到户的能力。督促快递企业推动上下游要素资源更多投向农村地区，充分发挥寄递网络覆盖城乡优势，有效畅通农村地区“最后一公里”，不断提高农村地区快递服务水平。

(责编：方经纶、吕骞)

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