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横琴口岸客货车联合一站式车道启用

2024年03月19日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：横琴口岸客货车联合一站式车道启用

新华社广州3月18日电（记者魏蒙）横琴口岸客货车联合一站式车道18日正式启用。这是横琴粤澳深度合作区封关运行后，在横琴口岸实施的又一便利措施。

当日15时，首批通关车辆驶入正式启用后的联合一站式车道，司机使用“信息采集一体机”办理通关手续，一次性完成了多种信息采集。随着车道右前方电子显示屏上粤澳两地5家联检单位名称后的指示灯由红色变为绿色，道闸打开，通关车辆有序进入横琴。目前该口岸出入境车道已达各15条。

新车道运用粤澳联合一站式系统，实施“合作查验、一次放行”查验模式，粤澳5家联检单位（包括横琴海关、横琴边检，以及澳门海关、澳门治安警察局、澳门卫生局）在同一通道、同一平台上通过“一次采集、分别处置、联合验放”，实现一次查验即可完成通关，有效简化车辆通关手续，提升车辆通行效率。

自去年9月26日起，横琴口岸客货车联合一站式部分车道试运行，至3月18日0点，横琴口岸累计验放出入境车辆近95万辆次，单日最高通行量超过6400辆次。横琴海关副关长聂林杉说，目前海关环节平均验放时间缩短至23秒。

(责编：罗知之、陈键)
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