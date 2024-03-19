原标题：南水北调工程累计调水突破700亿立方米

本报北京3月18日电 记者陈晨从水利部、中国南水北调集团获悉，截至3月18日14时，南水北调东中线一期工程累计调水突破700亿立方米。其中，中线一期工程调水625.93亿立方米，东线一期工程调水67.77亿立方米，东线北延工程调水6.30亿立方米，惠及沿线7省市40多座大中城市，受益人口超1.76亿。

南水北调工程是国家水网的主骨架和大动脉，中东线一期工程沟通长江、黄河、淮河、海河四大流域，已成为沿线城市供水生命线，有力保障了沿线群众生产生活用水，促进了产业结构调整，助力受水区经济社会高质量发展。

据介绍，南水北调中线工程水质稳定达到地表水Ⅱ类标准及以上，东线工程水质稳定达到Ⅲ类。南水保障了受水区群众的饮水安全，让受水区群众实现从“缺水吃”到“有水吃”“吃好水”转变。河北黑龙港流域，山东夏津、武城等地群众告别高氟水、苦咸水。南水占北京市城区供水量70%以上，几乎占天津市主城区供水量的100%，占郑州市中心城区供水量90%，占石家庄市城区供水量75%以上。

南水助力了华北地区河湖生态环境复苏和地下水超采综合治理。中线一期工程累计向北方50多条河流进行生态补水近100亿立方米，华北地区一大批河湖生态环境显著改善。白洋淀淀区面积扩大到近300平方公里，永定河实现了1996年以来865公里河道首次全线通水。2020年，华北地区浅层地下水水位持续多年下降后首次实现止跌回升。截至2023年年底，北京市平原区地下水水位已连续8年回升，累计回升10.64米。东线一期工程沿线调蓄湖泊生态环境持续向好，受水区因生态补水水域面积大幅度增加。东线北延应急供水工程两次助力京杭大运河实现全线水流贯通后，今年再次向京杭大运河黄河以北707公里河段集中补水。

(责编：罗知之、陈键)

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