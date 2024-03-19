原标题：首次突破29万亿元 公募基金总规模创新高

本报记者 昌校宇 见习记者 方凌晨

3月18日，中国证券投资基金业协会发布最新公募基金市场数据显示，截至2024年2月底，我国境内共有基金管理公司146家，其中，外商投资基金管理公司49家（包括中外合资和外商独资），内资基金管理公司97家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计29.30万亿元。这也是公募基金总规模首次突破29万亿元。

此次公募基金总规模创下历史新高，或得益于各类基金规模相较于今年1月底的规模均有所增长。具体来看，封闭式基金资产净值合计为3.81万亿元，开放式基金资产净值合计为25.49万亿元，分别较今年1月底增加151.07亿元和1.92万亿元。

进一步梳理，开放式基金中，包括股票基金、混合基金、债券基金、货币基金、QDII基金等五大类，截至2月底，上述5类基金规模分别为3.09万亿元、3.63万亿元、5.55万亿元、12.78万亿元和4520.01亿元，均较上月有所增加。其中，货币基金规模基数大，规模增长最多，较1月底增加了8542.05亿元。此外，值得一提的是，股票基金和混合基金规模增长也较快，分别较1月底增加了4696.4亿元、2546.92亿元；债券基金规模此前在经历“两连增”之后，1月份规模稍有下滑，2月份再次实现增长，较1月底增加了3029.62亿元；QDII基金则规模增长较小，增长了421.32亿元。

从基金份额方面来看，除混合基金外，其他类型基金份额都有不同程度的增长，货币基金和债券基金份额增长较多。货币基金份额为12.76万亿份，较1月底增加了8541亿份；债券基金份额为4.93万亿份，较1月底增加了2267.82亿份。

展望2024年，有公募机构表示看好国内权益市场中长期投资机会，也有公募机构认为债市整体机会大于风险。

易方达基金发布的3月份基金经理月度观点显示，春节假期后市场得到明显修复，悲观情绪有所缓解，但当前多数公司的估值仍在低位，随着基本面逐渐企稳修复，中长期维度上具备保持乐观的基础。

中欧基金认为，站在当前市场，长债对于经济面、货币宽松预期、资产供需格局等因素的定价已较为充分，长端到期收益率进一步大幅下行的概率和空间或有限。不过，中短期来看，支撑债市的核心宏观逻辑尚未发生变化，整体债券市场尚未出现明显的利空，但短期可能会存在扰动。

(责编：罗知之、陈键)

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