人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

首次突破29万亿元 公募基金总规模创新高

2024年03月19日08:54 | 来源：证券日报
小字号

原标题：首次突破29万亿元 公募基金总规模创新高

本报记者 昌校宇 见习记者 方凌晨

3月18日，中国证券投资基金业协会发布最新公募基金市场数据显示，截至2024年2月底，我国境内共有基金管理公司146家，其中，外商投资基金管理公司49家（包括中外合资和外商独资），内资基金管理公司97家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计29.30万亿元。这也是公募基金总规模首次突破29万亿元。

此次公募基金总规模创下历史新高，或得益于各类基金规模相较于今年1月底的规模均有所增长。具体来看，封闭式基金资产净值合计为3.81万亿元，开放式基金资产净值合计为25.49万亿元，分别较今年1月底增加151.07亿元和1.92万亿元。

进一步梳理，开放式基金中，包括股票基金、混合基金、债券基金、货币基金、QDII基金等五大类，截至2月底，上述5类基金规模分别为3.09万亿元、3.63万亿元、5.55万亿元、12.78万亿元和4520.01亿元，均较上月有所增加。其中，货币基金规模基数大，规模增长最多，较1月底增加了8542.05亿元。此外，值得一提的是，股票基金和混合基金规模增长也较快，分别较1月底增加了4696.4亿元、2546.92亿元；债券基金规模此前在经历“两连增”之后，1月份规模稍有下滑，2月份再次实现增长，较1月底增加了3029.62亿元；QDII基金则规模增长较小，增长了421.32亿元。

从基金份额方面来看，除混合基金外，其他类型基金份额都有不同程度的增长，货币基金和债券基金份额增长较多。货币基金份额为12.76万亿份，较1月底增加了8541亿份；债券基金份额为4.93万亿份，较1月底增加了2267.82亿份。

展望2024年，有公募机构表示看好国内权益市场中长期投资机会，也有公募机构认为债市整体机会大于风险。

易方达基金发布的3月份基金经理月度观点显示，春节假期后市场得到明显修复，悲观情绪有所缓解，但当前多数公司的估值仍在低位，随着基本面逐渐企稳修复，中长期维度上具备保持乐观的基础。

中欧基金认为，站在当前市场，长债对于经济面、货币宽松预期、资产供需格局等因素的定价已较为充分，长端到期收益率进一步大幅下行的概率和空间或有限。不过，中短期来看，支撑债市的核心宏观逻辑尚未发生变化，整体债券市场尚未出现明显的利空，但短期可能会存在扰动。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数字赋能高质量发展 制造业绿色转型持续推进
　　今年的《政府工作报告》提出，实施制造业技术改造升级工程，培育壮大先进制造业集群，创建国家新型工业化示范区，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型。 近日，工业和信息化部等七部门联合发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》（下称《意见》），旨在推动制造业绿色化发展，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势，加快建设现代化产业体系，推进新型工业化。…
推动农村电商高质量发展 助力农民收入和农村消费双提升
　　初春时节，一辆辆公交车沿着客货邮服务专线行驶在云南省德宏州陇川县农村公路上。车上除了载有乘客，还捎带了一部分快件。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部