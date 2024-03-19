孟 珂

原标题：支持新质生产力发展 北交所要服务好“新”企业

今年的《政府工作报告》提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。

科技创新作为新质生产力发展的核心驱动力，离不开企业的积极参与和持续投入。企业作为创新的主体，必须大力开展研发活动，推动创新要素集成和科技成果转化，从而有效促进新质生产力的形成。然而，这一过程需要大量的资金投入，因此，寻找合适的融资渠道和平台至关重要。

北交所作为服务创新型中小企业的主战场，凭借其独特的定位和功能，针对中小企业形态多样、成长周期长的特点，不断优化服务质效，有力支持了他们的创新发展。北交所数据显示，目前，北交所上市公司平均研发强度4.46%，是规模以上企业平均水平的3倍，显示出其在新质生产力发展中的积极作用。

值得一提的是，北交所募集资金的八成主要用于支持先进制造、数字经济、绿色低碳、新能源等战略性新兴产业和未来产业的发展，这些领域正是新质生产力形成的关键领域。

北交所在支持中小企业科技创新方面成效显著，但其市场规模相对较小，市场生态还需进一步完善和优化。笔者认为，为了更好地支持新质生产力的发展，北交所必须要服务好“新”企业。

首先，要对“新”企业敞开大门。

发展新质生产力意味着更多新技术、新产业、新业态的出现，北交所应与时俱进、提高认识，在严格审核把关的基础上，不断优化准入制度安排，使之更贴合创新型中小企业的特性和需求，增强制度的包容性、适应性。加快落地首次公开发行并在北交所上市制度，畅通直联机制，让更多“新”企业有机会在北交所上市获得融资，促进企业科技创新、做优做强。

其次，要为“新”企业畅通成长路径。

新技术的研发、落地、应用是一个较长的周期，这就意味着新质生产力的形成不可能一蹴而成，需要资金活水的持续滴灌。北交所应进一步与新三板、沪深交易所联动，强化北交所对新三板的龙头撬动作用，增加新三板制度供给，更好发挥市场培育功能，稳妥有序推进常态化转板，打通多层次资本市场，畅通企业发展路径。同时，北交所应进一步发挥枢纽功能和平台作用，通过加强与产业、地方政府等各方面的政策协同，引导资本、人才等创新要素向相关中小企业聚集，为其注入更多成长动能。

第三，要为“新”企业创造良好的投资环境。

针对中小市值企业流动性较弱的问题，北交所应采取措施提升市场整体的流动性，让“新”企业得到合理的估值和融资支持。例如，可以通过发挥行业机构的带头作用，探索完善激励约束机制；引导中长期资金加强对创新型企业的投资力度；同时，加快推进北交所做市商扩容等举措，为市场流动性的提升创造更多基础条件。

可以预期的是，通过服务好“新”企业，北交所在发展新质生产力方面的政策红利将持续释放，政策合力将不断凝聚，会有更多的中小企业实现创新发展和转型升级。

(责编：罗知之、陈键)

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