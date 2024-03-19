刘 琪

原标题：国家金融监督管理总局修订发布《消费金融公司管理办法》

《证券日报》 记者3月18日获悉，国家金融监督管理总局修订发布了《消费金融公司管理办法》（以下简称《办法》），自4月18日起施行。

《办法》共10章79条。主要修订内容如下：一是提高准入标准，二是强化业务分类监管，三是加强公司治理监管，四是强化风险管理，五是加强消费者权益保护。

国家金融监督管理总局有关司局负责人介绍，《办法》将消费金融公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%。主要考虑：一是从近年监管实践来看，提升主要出资人持股比例有利于压实股东责任，增强股东参与公司经营意愿，更好发挥股东资源优势，促进股东积极发挥支持作用。二是有利于提高决策效率，避免由于股权相对分散而出现公司治理失效失衡的问题。

《办法》对消费金融公司的业务范围进行了优化调整，更加专注主责主业。一方面，区分基础业务和专项业务；另一方面，取消非主业、非必要类业务。

上述负责人介绍，监管指标主要变化包括：一是增加担保增信贷款业务监管指标，要求担保增信贷款余额不得超过全部贷款余额的50%。二是增加流动性比例监管指标，结合消费金融公司经营特征和风险特点，在审慎测算基础上，《办法》规定“流动性比例”不得低于50%。

(责编：罗知之、陈键)

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