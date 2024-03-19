人民网记者 李栋

中央一号文件提出，“强化农业科技支撑”。进入三月以来，全国各地抢抓农时，积极春耕备耕，利用现代化农机装备，“慧”就出一幅现代农业春耕新图景。

春耕时节，在河北省沧州市沧县兴济镇赵庄子村的麦田里，不见农机手，只见“铁牛”跑。一辆自动驾驶农机笔直前行，只是在车后跟着一人，检查追肥效果。

“今年春管期间，我们用上了‘北斗’来追肥。”大学毕业后，张宸就一头扎进家乡盐碱地里，当起了“慧”种地的农民。

“规划好路线后，农机就能自动匀速直行，偏差控制在2.5厘米之内。”张宸介绍，相比于传统农机，自动驾驶农机可提升20%至30%的作业效率，每亩地可节约种子20%左右。传统农机施肥，一亩地要用80斤肥料，而自动驾驶农机施肥，一亩地只需50斤肥料，作业成本大大压缩。

近年来，安装有北斗系统的自动化农机逐渐普及，是我国加快智慧农业发展的一个缩影。在沧县农业农村局副局长于洪昌看来，“北斗+农业”是盐碱地种植走向智能化、科技化、现代化的有益探索，为推动传统农业加速向智慧农业转型提供了新的支撑点。

去年，国家北斗导航位置服务数据中心河北分中心在沧州市揭牌。据了解，该中心能够赋能产业数字化，并为各个核心领域、重点行业提供示范应用。

天上卫星，俯瞰沃野千里。春耕农忙期，山东省济宁市梁山县韩垓镇农户刘道光，正在为自己家1200亩小麦打返青期除草剂。与之前种地凭经验不同，通过精准掌握天气变化，避开降雨，制定合理的植保计划，可以减少喷药损耗。“现代化农民就得掌握新技术，学会‘慧’种地。”刘道光站在田边，笑意盈盈。

刘道光说的新技术是近几年当地普及使用的一款数字农业系统——“MAP智农”APP。“APP有实时气象预报功能，在农场劳作的时候，未来两小时的降雨就能提前预知，可以根据天气情况提前调整农事作业和人工安排。”当地技术人员培训农户时，一边操作一边解答疑问。

“每次麦田飞防作业时，我都会查看降雨、风力、风向，避免作业前后刮风下雨，使药雾喷洒效率最大化。”刘道光向大家介绍经验。

“目前，466家优质社会农机合作组织和上千名专业机手团队，通过平台将种植户需求与农机作业能力匹配起来，为种植户提供耕整地、播种、飞防等服务，保障春耕春管工作的顺利开展。”当地农业农村局相关负责人介绍。

从全国来看，农业现代化水平明显提升，科技装备强是农业强国的重要特征。日前，农业农村部发布《农业农村部关于加强新时代农业农村高技能人才工作更好支撑加快建设农业强国的意见》，要求在加强农机作业服务高技能人才队伍建设方面，围绕支撑农业机械化全程全面高质量发展和提升农机作业服务质量，加快培养农机驾驶操作及维修等高技能人才，夯实“大国粮仓”的科技底蕴。

(责编：方经纶、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经