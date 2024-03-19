原标题：转融券“T+1”首日实施 券商积极落实条款修订

本报记者 周尚伃 见习记者 于 宏

融资融券（以下简称“两融”）业务是券商重要的主营业务之一，今年以来，证监会多次表态对两融业务加强监管，坚决打击借融券之名行绕道减持、套现之实的违法违规行为，保障两融业务平稳运行。从3月18日起，转融券业务新规开始实施，正式由“T+0”变为“T+1”。

业内相关分析人士告诉记者，3月18日是转融券“T+1”正式实施的第一天，具体数据最快在3月19日才会更新显示，此后转融券的存量将逐步了结。

中国银河研究院策略分析师、团队负责人杨超向《证券日报》记者表示，3月18日起，转融券的实时可用机制由“T+0”调整为“T+1”，将有利于限制相关方式的绕道减持。此前，少数上市公司大股东、实际控制人利用其本身的信息优势、资源优势，通过各种绕道减持、套现，将个人利益置于公司利益之上，同时也损害了中小投资者的利益。

突出公平合理

坚决打击绕道减持

转融券业务是指中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金融”）向上市公司股东等出借人借入流通证券，再融出给券商，由券商提供给客户供其卖出。

为贯彻“以投资者为本”的监管理念，加强对限售股出借的监管，1月28日，证监会优化融券机制，提出两项举措，一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。第二项举措自3月18日起正式实施。

证监会表示，此次证监会优化融券机制，主要体现以下监管意图：一是突出公平合理，降低融券效率，制约机构在信息、工具运用方面的优势，给各类投资者更充足的时间消化市场信息，营造更加公平的市场秩序。二是突出从严监管，阶段性限制所有限售股出借，进一步加强对限售股融券监管，同时，坚决打击借融券之名行绕道减持、套现之实的违法违规行为。

为做好暂停转融通借入证券实时可用技术准备工作，近日，《证券日报》记者从券商处获悉，中证金融向部分券商下发《关于做好暂停转融通借入证券实时可用业务通关测试工作的通知》，于3月16日进行了测试工作。据记者了解，多家券商已积极配合通关测试相关流程，并于上周末完成测试，确保3月18日起业务平稳运行。

记者了解到，上述通关测试重点包括市场化转融资申报/撤单、市场化转融券约定借入和撤单、转融券非约定借入和撤单、市场化转融通证券出借、非约定申报转融通证券出借、保证金交易，以及上述业务的清算等业务处理。

广发证券相关负责人告诉记者，此次调整体现了证监会按照“稳妥推进、分步实施”的思路优化融券机制；公司结合近期监管提出的融券优化机制和逆周期调节政策精神，积极落实，不断优化；长期来看，上述政策有助于提升融券业务的稳健性和成熟性，有利于业务长远健康发展。同时，针对本次融券机制优化，东北证券积极配合中证金融及交易所完成制度优化及系统改造工作。西部证券也积极参与中证金融、交易所、中国结算组织的各项系统端业务测试，已做好系统、流程、人员等各方面就绪工作。

在上述通关测试前，包括西南证券、国信证券、华安证券等多家券商已经发布了转融券相关条款的修订工作。例如，国信证券根据监管规则变化和业务发展需要，对《转融通证券出借委托代理协议》及《转融通证券出借交易风险揭示书》部分条款进行了修订，条款中多处“实时”的表述被删除。

对此，萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示，转融券的实时可用机制由“T+0”变成“T+1”，没有从本质上改变这种业务的属性，只是在操作层面进行了优化，有效减少了一些过度投机性的融券交易行为，有助于打造更加公平合理的市场秩序，限制在信息获取、工具运用方面拥有突出优势的大型机构，更好保障市场上中小投资者的利益。

南开大学金融发展研究院院长田利辉也对记者表示，转融券实时可用机制变为“T+1”的新规实施，能够减缓市场的短期波动，降低即时交易压力，打击过度投机行为，让投资者在融券卖出前需要更多时间进行决策，有助于稳定市场情绪。同时，也能让投资者减少趋势交易，更加关注上市公司的基本面和长期价值，推动市场形成更加理性的投资氛围，有助于价值投资新生态的形成。

旨在防止恶意做空

利好券商高质量发展

“优化融券机制已成为目前监管重点工作之一。”华福证券非银首席分析师周颖婕表示，转融券约定申报出借的证券从供融券投资者实时卖出改为次日可用，能够给各类投资者充足时间消化市场信息，营造更加公平合理的市场环境。限制融券效率，一定程度上增加了部分投资者做空成本，有利于维护资本市场平稳运行、稳定投资者信心。

券商是参与转融券业务、向投资者提供融券的中介主体，近期融券相关业务规则不断优化，从短期、长期分别来看，对券商业务发展有何影响？

从市场数据来看，自2月6日证监会新闻发言人提到“依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结”后，转融券和融券规模均稳步下降。中证金融3月18日的最新数据显示，截至3月15日，转融券余额为601.46亿元，较2月6日下降31.36%；融券余额为424.52亿元，较2月6日下降28.8%。

方正证券金融首席分析师许旖珊表示：“暂停新增转融券规模，旨在进一步呵护市场并防止恶意做空力量，打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。”而在对券商的影响方面，据方正证券金融团队此前测算，融券业务收入占证券行业营收不足1%，影响较为有限。许旖珊表示，制度公平性提升有望更好地服务居民财富保值增值，利好证券业长期高质量发展。

“融券业务改革对于改善市场多空结构、约束不当套利行为、提升市场公平性具有积极意义。”中信证券金融产业首席分析师田良也表示，对于券商而言，融券业务的阶段性收紧可能导致券商融资融券利息收入小幅下滑。融券业务高度头部集中，十大券商融券业务市场份额在90%左右。若改革后融券规模下降15%至20%，同时考虑利息支出同步下降的影响，对十大券商扣除其他业务收入后的营业收入的影响约在0.16%至0.22%左右。

“对券商而言，短期来看，近期的规则调整可能会影响融券业务的交易量，流失部分追求即时交易机会的投资者。长期来看，券商的融券业务策略将不断优化，同时需更加注重风险管理。未来，融券业务可能与自营交易、资产管理等其他金融业务进行深度融合，形成综合性的金融服务方案，提升客户的整体满意度。”田利辉进一步补充道。

(责编：罗知之、陈键)

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