人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

转融券“T+1”首日实施 券商积极落实条款修订

预计转融券存量将逐步了结

2024年03月19日08:56 | 来源：证券日报
小字号

原标题：转融券“T+1”首日实施 券商积极落实条款修订

本报记者 周尚伃 见习记者 于 宏

融资融券（以下简称“两融”）业务是券商重要的主营业务之一，今年以来，证监会多次表态对两融业务加强监管，坚决打击借融券之名行绕道减持、套现之实的违法违规行为，保障两融业务平稳运行。从3月18日起，转融券业务新规开始实施，正式由“T+0”变为“T+1”。

业内相关分析人士告诉记者，3月18日是转融券“T+1”正式实施的第一天，具体数据最快在3月19日才会更新显示，此后转融券的存量将逐步了结。

中国银河研究院策略分析师、团队负责人杨超向《证券日报》记者表示，3月18日起，转融券的实时可用机制由“T+0”调整为“T+1”，将有利于限制相关方式的绕道减持。此前，少数上市公司大股东、实际控制人利用其本身的信息优势、资源优势，通过各种绕道减持、套现，将个人利益置于公司利益之上，同时也损害了中小投资者的利益。

突出公平合理

坚决打击绕道减持

转融券业务是指中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金融”）向上市公司股东等出借人借入流通证券，再融出给券商，由券商提供给客户供其卖出。

为贯彻“以投资者为本”的监管理念，加强对限售股出借的监管，1月28日，证监会优化融券机制，提出两项举措，一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。第二项举措自3月18日起正式实施。

证监会表示，此次证监会优化融券机制，主要体现以下监管意图：一是突出公平合理，降低融券效率，制约机构在信息、工具运用方面的优势，给各类投资者更充足的时间消化市场信息，营造更加公平的市场秩序。二是突出从严监管，阶段性限制所有限售股出借，进一步加强对限售股融券监管，同时，坚决打击借融券之名行绕道减持、套现之实的违法违规行为。

为做好暂停转融通借入证券实时可用技术准备工作，近日，《证券日报》记者从券商处获悉，中证金融向部分券商下发《关于做好暂停转融通借入证券实时可用业务通关测试工作的通知》，于3月16日进行了测试工作。据记者了解，多家券商已积极配合通关测试相关流程，并于上周末完成测试，确保3月18日起业务平稳运行。

记者了解到，上述通关测试重点包括市场化转融资申报/撤单、市场化转融券约定借入和撤单、转融券非约定借入和撤单、市场化转融通证券出借、非约定申报转融通证券出借、保证金交易，以及上述业务的清算等业务处理。

广发证券相关负责人告诉记者，此次调整体现了证监会按照“稳妥推进、分步实施”的思路优化融券机制；公司结合近期监管提出的融券优化机制和逆周期调节政策精神，积极落实，不断优化；长期来看，上述政策有助于提升融券业务的稳健性和成熟性，有利于业务长远健康发展。同时，针对本次融券机制优化，东北证券积极配合中证金融及交易所完成制度优化及系统改造工作。西部证券也积极参与中证金融、交易所、中国结算组织的各项系统端业务测试，已做好系统、流程、人员等各方面就绪工作。

在上述通关测试前，包括西南证券、国信证券、华安证券等多家券商已经发布了转融券相关条款的修订工作。例如，国信证券根据监管规则变化和业务发展需要，对《转融通证券出借委托代理协议》及《转融通证券出借交易风险揭示书》部分条款进行了修订，条款中多处“实时”的表述被删除。

对此，萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示，转融券的实时可用机制由“T+0”变成“T+1”，没有从本质上改变这种业务的属性，只是在操作层面进行了优化，有效减少了一些过度投机性的融券交易行为，有助于打造更加公平合理的市场秩序，限制在信息获取、工具运用方面拥有突出优势的大型机构，更好保障市场上中小投资者的利益。

南开大学金融发展研究院院长田利辉也对记者表示，转融券实时可用机制变为“T+1”的新规实施，能够减缓市场的短期波动，降低即时交易压力，打击过度投机行为，让投资者在融券卖出前需要更多时间进行决策，有助于稳定市场情绪。同时，也能让投资者减少趋势交易，更加关注上市公司的基本面和长期价值，推动市场形成更加理性的投资氛围，有助于价值投资新生态的形成。

旨在防止恶意做空

利好券商高质量发展

“优化融券机制已成为目前监管重点工作之一。”华福证券非银首席分析师周颖婕表示，转融券约定申报出借的证券从供融券投资者实时卖出改为次日可用，能够给各类投资者充足时间消化市场信息，营造更加公平合理的市场环境。限制融券效率，一定程度上增加了部分投资者做空成本，有利于维护资本市场平稳运行、稳定投资者信心。

券商是参与转融券业务、向投资者提供融券的中介主体，近期融券相关业务规则不断优化，从短期、长期分别来看，对券商业务发展有何影响？

从市场数据来看，自2月6日证监会新闻发言人提到“依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结”后，转融券和融券规模均稳步下降。中证金融3月18日的最新数据显示，截至3月15日，转融券余额为601.46亿元，较2月6日下降31.36%；融券余额为424.52亿元，较2月6日下降28.8%。

方正证券金融首席分析师许旖珊表示：“暂停新增转融券规模，旨在进一步呵护市场并防止恶意做空力量，打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。”而在对券商的影响方面，据方正证券金融团队此前测算，融券业务收入占证券行业营收不足1%，影响较为有限。许旖珊表示，制度公平性提升有望更好地服务居民财富保值增值，利好证券业长期高质量发展。

“融券业务改革对于改善市场多空结构、约束不当套利行为、提升市场公平性具有积极意义。”中信证券金融产业首席分析师田良也表示，对于券商而言，融券业务的阶段性收紧可能导致券商融资融券利息收入小幅下滑。融券业务高度头部集中，十大券商融券业务市场份额在90%左右。若改革后融券规模下降15%至20%，同时考虑利息支出同步下降的影响，对十大券商扣除其他业务收入后的营业收入的影响约在0.16%至0.22%左右。

“对券商而言，短期来看，近期的规则调整可能会影响融券业务的交易量，流失部分追求即时交易机会的投资者。长期来看，券商的融券业务策略将不断优化，同时需更加注重风险管理。未来，融券业务可能与自营交易、资产管理等其他金融业务进行深度融合，形成综合性的金融服务方案，提升客户的整体满意度。”田利辉进一步补充道。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数字赋能高质量发展 制造业绿色转型持续推进
　　今年的《政府工作报告》提出，实施制造业技术改造升级工程，培育壮大先进制造业集群，创建国家新型工业化示范区，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型。 近日，工业和信息化部等七部门联合发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》（下称《意见》），旨在推动制造业绿色化发展，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势，加快建设现代化产业体系，推进新型工业化。…
推动农村电商高质量发展 助力农民收入和农村消费双提升
　　初春时节，一辆辆公交车沿着客货邮服务专线行驶在云南省德宏州陇川县农村公路上。车上除了载有乘客，还捎带了一部分快件。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部