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高标准良田里绘“丰”景

2024年03月19日08:58 | 来源：科技日报
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原标题：高标准良田里绘“丰”景

【智慧春耕】

◎本报记者 陈汝健 韩 荣 孙 越

地绵万里逐春光，麦苗青青展新颜。

春耕备耕正当时，科技日报记者驱车穿越河北、河南和山西的高标准农田示范区，沿途地平野阔，沟通渠畅，农田监测站和大型喷灌设备林立田间，处处呈现出一幅生机勃勃的景象。

随着我国深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，各地掀起了高标准农田建设热潮。田成方、林成网、电安全、智共享……这样的高标准“标配”让一方方粮田真正变成了良田。

高标准孕育新希望

“砰砰砰……”

3月13日，在河北省高碑店市半壁店村农田里，一台开沟机正在开挖全自动地埋喷灌管道沟。说话间，一条深1.3米、宽0.15米的管道沟挖掘完成。

“这种水肥一体机喷灌头埋在地下0.4米处，浇水时水压将其顶出地面。设备的智能性，让田间耕种与管理更便利。”半壁店村党支部书记、村委会主任庞国宽告诉记者，该设施建成后，将支撑起村里150亩农田浇灌。

“这与传统的滴灌设施相比，不仅节约了水肥和人工，还能实现平衡施肥。”在农田改造提升现场，高碑店市农业农村局党组书记、局长夏广明自豪地说，“这是当前建设高标准农田的‘高配’。”

在河南省西平县高标准农田示范区麦田里，记者看到，这里沟渠纵横交错，平移式水肥一体化喷灌机与田间沟渠相连。

“这片1.2万亩的麦田，由我们统一流转、投资和运营。”河南水投柏农产业发展有限公司工作人员台晓林介绍，高标准农田建设让这片原先旱不能浇、涝不能排的“望天田”变成了高产稳产麦田。

台晓林边检修喷灌机边对记者笑言：“改造后的麦田亩均增产300多斤，这一片就是300多万斤。”

高科技赋能新增长

土壤墒情监测、病情信息监测、虫情信息监测……这是记者在高碑店市方官高标准农田智慧监测站里看到的现代种田“黑科技”。

“我们建了3个这样的监测站。”夏广明尝到了通过科技挖掘粮食增产潜力的甜头，他告诉记者，今年将再建2个监测站。

“向科技要单产是增加粮食产量的根本出路。”河北省农业农村厅农田建设管理处处长唐世民告诉记者，在高标准农田建设中，河北不仅着力发展高效节水灌溉设施，还添加了智慧农业元素。

在河北省曲阳县西流徳村集中连片麦田里，记者看到一台正在加紧调试的中心支轴喷灌机。

“手机就能远程操控这台设备完成周边1500亩农田的喷灌。”太行城乡建设集团高标准农田项目指挥部负责人陈冬兵告诉记者。如今，手机成了种田新“农具”。而智能喷灌设备，让我国集中连片农田的喷洒效率更高、更均匀、更节省人力。

农田输配电是我国高标准农田建设重中之重。在高碑店市军庄村高标准农田配电施工现场，记者看到几名供电人员正在组立电杆、安装引线、紧固螺栓……

“这是为军庄村千余亩农田增容的农灌变压器。”国网高碑店市供电公司新城供电所所长张建永说，改造后，能为大型伸缩式喷灌机提供强劲电能支撑。

“现在的农田是‘聪明田’。”河南省郸城县种粮大户王雷指着改造后的农田说，田间有物联网控制中心、气象观测站等，这些都是他粮食增产稳产的“法宝”。

高效能释放新活力

去年，庞国宽有了一个新身份——高碑店市高农土地合作社联合社理事长。他笑盈盈地告诉记者，联合社托管了6个村的3100亩土地，实现了“小田”变“大田”。

“大田可以推平田埂。”庞国宽说，这意味着扩展了农田面积，“这在之前是不敢想的事。”

庞国宽的“规模种粮”，正是高碑店市探索党建引领高标准农田建设的新模式。

“我们通过支部引领了合作社与高标准农田建设的深度结合。”高碑店市方官镇党委书记崔爱民说，他们以此新增粮食生产能力和产值15%以上。

与高碑店市一样，山西省翼城县创新实施了“高标准农田+土地流转”模式，变“碎片经营”为“规模发展”。

2023年，翼城县新增土地流转面积1万亩，土地经营权流转总面积达3万亩，累计“减垄增地”300亩，在4个种粮大户集中连片流转区域建设高标准农田5000亩。

“我国的高标准农田建设，要体现在耕地肥力恢复和地力提升上，更要将‘地’与‘技’有机融合起来。”中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员李建平说，只有突破粮田重大科技瓶颈，补足土地“短板”，才能提高我国粮食综合生产能力。

(责编：罗知之、陈键)
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