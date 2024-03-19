原标题：科技加持下的微短剧前景可期

◎杨 雪

今年春节，偶然刷到一部短剧《大过年的》，看了几十秒就“入坑”。由此才知，微短剧已经火了一年多，去年是影视圈热议的主题。

微短剧一集短到数十秒，长的也就十来分钟，全剧加起来不过一部电影长。很多人没有闲情看两小时的电影，但拆开来，一次看几分钟，就很轻松，不费脑子。

智能手机的普及和短视频平台的兴起，给编剧、导演和演员们开辟了一条新赛道。其创作自有规律：一集要制造一个亮点，要有悬念，要有“爽点”，剧情不能循序渐进展开，信息高度密集。

智能手机看剧，需要满足观众“即刻兑奖”的戏剧体验需求。如果故事稍微抓不住观众，让观众走神了、懈劲儿了，就会被无情划走。

由于是在手机屏幕上进行观看，微短剧不需要豪华的布景与考究的摄影，主打一个低成本、快节奏。一开始，很多低成本的微短剧还是模仿电视剧或者电子游戏，题材有限，门槛也低，很多片子质量不高。但随着投资和人才的流入，竞争迅速白热化，粗制滥造的微短剧目前已经没有了市场。

精品正在崛起。据抖音春节档统计，平台上有8部微短剧播放量过亿，相关话题播放量超过44亿。另外，已经有微短剧在尝试AI翻译和AI创作，抖音等平台积极开拓微短剧市场，将其作为收入来源。在科技加持下，微短剧的发展还在加速。

戏剧作为人类最古老的艺术之一，一直受制于科技手段和媒介载体。胶片让舞台剧变成了电影，戏剧表现力随之一新；电视的普及让肥皂剧大行其道，奠定了电视剧的基本格局；如今人人离不开手机，微短剧红透半边天，竖屏画面颠覆了一百多年来的审美框架。

我们现在很容易追一部微短剧，或许是因为没有太高预期，只图看个新鲜。等将来大家习惯了微短剧的讲故事模式，口味也可能越来越挑剔。激烈的竞争，高水平的人才，或许会引领该领域的颠覆性创新，开拓出耳目一新的视听产品。微短剧前景可期。

(责编：罗知之、陈键)

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