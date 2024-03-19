叶 青

原标题：促颠覆性技术从“幼苗”长成“大树”

为探索建立颠覆性技术创新成果转化新机制，以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力，《广州开发区 广州市黄埔区 广州高新区支持颠覆性技术创新若干措施》（以下简称“颠覆性10条”）于近日正式发布。这是全国首个全面支持颠覆性技术创新项目的政策措施。

“颠覆性10条”出台的背景是什么，又有哪些亮点？科技日报记者采访了相关专家。

补齐颠覆性技术领域政策短板

颠覆性技术是以科学技术的新原理、新组合和新应用为基础开辟的全新技术轨道，具有前沿性、超前性特点。颠覆性创新是发展新质生产力的重要抓手。

为服务国家战略，加快项目聚集，为高质量发展提供新动能，广州市、广州高新区管委会与京津冀国家技术创新中心依托粤港澳大湾区协同创新研究院共建广州颠覆性技术创新中心，着力发展颠覆性技术。

此前，广州开发区、广州市黄埔区、广州高新区在颠覆性技术领域存在制度空缺，亟待补齐政策短板。

“为加速颠覆性技术创新，全面对接国家颠覆性技术创新资源，探索建立支持颠覆性技术创新成果转化新机制，‘颠覆性10条’应运而生。”广州开发区科技创新局局长洪晖表示。

记者了解到，“颠覆性10条”致力于打造“热带雨林式”创新生态，构建“基础研究—技术攻关—成果转化—产业化集群化”全周期一体化支撑体系，扩大颠覆性技术创新“项目种子库”“人才蓄水池”，做好颠覆性技术的精准“选种”、精心“播种”、悉心“育种”、用心“培苗”。

落地项目最高给予500万元资金扶持

“颠覆性10条”的提出，将推动国家项目集聚落地，全面对接国家颠覆性技术创新资源，承接国家颠覆性技术创新项目及成果在本区转化落地。对获得颠覆性专项项目立项的科技项目（含参与单位），采用“即立即享”的配套补贴前置支持。落户该区的颠覆性技术创新项目，最高可获500万元配套扶持。同时，培育壮大重点项目，支持区内企业在成为颠覆性候选项目及获得颠覆性专项项目立项后，借助广州颠覆性技术创新中心创新网络加速组织产业化。

“目前中心已初步构建了‘大学院所+创新基金+创新园区’三位一体的颠覆性技术创新体系，颠覆性技术创新园正式动工，将为科研和中小企业提供系统性支撑，打造颠覆性技术创新策源地。”广州颠覆性技术创新中心副主任袁莹表示。

在培育颠覆性技术的过程中，“颠覆性10条”强调提升研发水平，支持科研院所、企业等建立企业技术中心、实验室等技术研发机构，为颠覆性技术攻关提供坚实支撑。支持院企深化协同创新，实施支持颠覆性技术创新的专用创新券，支持颠覆性项目企业使用与颠覆性技术创新活动相关的资源。

推动颠覆性技术产业化走深走实

颠覆性技术创新可引领新质生产力发展，催生新产业、新模式。但如何推动颠覆性技术产业化走深走实？对此，“颠覆性10条”作出了明确要求。具体措施包括，建设颠覆性技术产业创新园，依托广州颠覆性技术创新中心建设颠覆性技术创新核心园，鼓励各方基于该区相关专业园区建设颠覆性技术创新拓展园，加强园区间创新成果转化合作和创新资源优化配置，丰富创新孵化体系。

不久前，在广州市2024年一季度重大项目开工活动上，广州颠覆性技术创新园破土动工。“广州颠覆性技术创新园是‘大学院所+颠覆性技术创新基金+颠覆性技术创新园区’创新体系中的一环，将为颠覆性技术创新项目与产业界的深度合作搭建更广阔的平台。”中国科学院院士、中山大学校长高松说。

“颠覆性10条”提出，组建颠覆性技术创新基金，重点投向颠覆性技术创新领域。目前，首期5亿元、规模共15亿元的广州颠覆性技术创新基金已成立，并与12个颠覆性技术创新基金投资项目完成签约。

洪晖表示，该项政策还将发挥企业创新主体作用和中小企业的韧性与活力，育“珠”、串“链”、成“网”，加快培育新质生产力，赋能新型工业化，擦亮广州开发区“中小企业能办大事”的金字招牌。

(责编：罗知之、陈键)

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