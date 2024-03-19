中央气象台发布大风蓝色预警
2024年03月19日09:21 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，3月19日08时至20日08时，内蒙古中东部、山西北部、河北中北部、北京大部、天津、山东北部等地部分地区有4-6级偏北风、阵风7-9级，局地可达10级以上；黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域、北部湾将有6-7级，阵风8级的偏北或东北风，其中台湾海峡、巴士海峡、南海东北部部分海域风力可达8级，阵风9-10级。
3月20日08时至21日08时，内蒙古中西部、新疆东部、青海南部、甘肃西北部等地部分地区有4-6级偏北风、阵风7-9级，局地可达10级以上；东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域、北部湾将有6-7级，阵风8级的偏北或东北风，其中台湾海峡、巴士海峡、南海东北部部分海域风力可达8级，阵风9-10级。
防御指南：
1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；
2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；
3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；
4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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