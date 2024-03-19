人民网北京3月19日电 （记者王连香）据交通运输部网站消息，近日，商务部、交通运输部、国家邮政局等9部门联合印发《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》（以下简称《意见》），提出搭建多层次农村电商综合服务平台、加快农村现代物流配送体系建设、培育多元化新型农村电商主体等6个方面14条具体举措，明确用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系，助力农民收入和农村消费双提升。

《意见》提出推动县级物流配送中心（物流园区）、乡镇快递网点数字化改造，完善智慧仓储、自动分拣、射频识别、新能源配送车等设施，提升村级配送效率；支持在交通便利、有利于各流通主体融合发展的位置建设县级寄递公共配送中心；引导农村电商服务站、寄递物流综合服务站等站点共建、服务共享，推进农村客货邮融合站点建设，实现“一点多能、一网多用”；鼓励在有条件的村布放智能快件箱（信包箱）。

在提高农村物流配送集约化水平方面，《意见》明确支持邮政、供销社、电商、快递、交通运输、商贸流通等各类主体开展市场化合作，搭载日用消费品、农资下乡（农药除外）和农产品进城双向配送服务，推动统仓共配；集约推进“千集万店”改造提升工程，推动实现乡镇有“集配中心”、村有“共配商店”，加快贯通县乡村电子商务和快递物流配送体系；鼓励具备条件的地区发展智慧物流，充分调动社会运力资源；支持发展“电商＋产地仓＋寄递物流”，形成集货、加工、配送、网销等统一供应链条，提高农产品上行效率。

《意见》鼓励发挥县域大型商贸流通企业等自建物流优势，面向电商平台和中小商户，提供家电、建材、农资、农产品等第三方配送；推广标准托盘、周转箱（筐）、智能物流管理系统和可循环包装技术，实现县域商贸物流标准化、智能化、绿色化发展。

为做好市场化运营转化落地，《意见》提出加强电子商务进农村综合示范与县域商业体系建设的统筹衔接，用好现有资源，从“重建设”向“重运营”转变；引入邮政、客货运、供销社以及有实力的电商、物流、快递、商贸流通等企业，统筹推进项目后续运营管理，整合资源，强化数字赋能，实现可持续发展。

(责编：李楠桦、吕骞)

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