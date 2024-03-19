人民网北京3月19日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，3月15日，广东广州至湛江高速铁路湛江湾海底隧道顺利贯通，标志着全线控制性工程建设实现重大节点。广湛高铁建成通车后，广州和湛江城区可实现90分钟互达，粤西地区通达时速350公里高铁。

湛江湾海底隧道工程是广湛高铁全线控制性工程，隧道全长9640米，其中盾构段7551米，开挖直径14.33米，单洞双线，是我国目前独头掘进距离最长的大直径穿海高铁盾构隧道，具有开挖断面大、地质条件差、废弃泥浆多、既穿海又越城等特点。隧道的修建有效保留了湛江湾现有城市天际线，减少对航道通行的影响，有效规避了台风对高铁运营安全的影响。

掘进过程中，“永兴号”盾构机就像钢铁蚯蚓，边“吃土”边前行。前方旋转的巨大刀盘不断切削岩石泥土，“嚼碎”的岩土与泥浆进入管道泵的“肚子”，再送到地面。

“‘永兴号’盾构机的开挖直径，相当于5层楼高，超百米长的身体由上万个零部件组成。”中铁十四局湛江湾海底隧道项目部总工程师尹义豪说，“未来上下行的高速列车将在隧道里面行驶，所以它的开挖断面比较大，采用了大直径盾构机。”

湛江湾海底隧道全线由一台盾构机向一个方向掘进，这种长距离独头掘进，避免了海域段掘进风险，降低对地层沉降的影响，掘进效率更高。通过盾构智能化管理系统，盾构机在穿海越城中保持了地面沉降的毫米级控制。

广湛高铁正线全长约401公里，设计时速350公里，是国家“八纵八横”高速铁路网沿海铁路客运大通道的重要组成部分，建成后将和广汕高铁等连接贯通，同时还将联通珠三角机场群等交通枢纽，助力粤西地区融入粤港澳大湾区发展。目前，全线路基工程已完成93％、桥梁工程完成91％、隧道工程完成86％，轨道工程、房建工程、“四电”工程已全面开工，项目力争2025年年底具备通车条件。

广东省交通运输厅总规划师李静表示，随着粤港澳大湾区高速公路网络不断完善，“轨道上的大湾区”加速推进，大湾区世界级机场群、世界级港口群加速形成，粤港澳大湾区一体化发展不断提速，大湾区内外实现高水平互联互通，促进人流、物流、资金流、信息流等要素高效流通，为实现高质量发展提供了更好的交通保障。

(责编：李楠桦、吕骞)

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