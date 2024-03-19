人民网北京3月19日电 （黄盛）据国务院国资委消息，国务院国资委副主任苟坪日前表示，国资央企将发挥中央企业体系优势，有效整合产业资源，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，重点做好“三篇文章”，助力我国由汽车大国向汽车强国迈进。

据介绍，“三篇文章”即科技文章、赶超文章、改革文章。具体来看：

做好“科技文章”

苟坪表示，坚持科技富人，进一步加强关键核心技术攻关和前瞻布局。一方面强化自主创新，提升关键核心技术供给能力，以中央企业创新联合体为抓手，推动汽车共性技术创新平台建设，协同产学研，加快攻克新能源动力总成、智能网联系统、先进底盘、汽车芯片等关键核心技术，增强产业链供应链韧性和竞争力，以打造原创技术策源地为抓手，加大下一代动力电池体系，智能驾驶系统等研发力度和投入强度，抢占未来竞争主导权。

另一方面强化开放融通，增强国际国内两个市场、两种资源联动效应，深化务实合作，完善学术交流、人才交往、成果共享和利益分享等机制，坚定不移融入全球创新网络，深入推进中央企业产业链融通发展共链行动，与产业链上下游大中小企业，特别是专精特新企业精诚合作，共同营造开放共享、相融共生、互利共赢的新能源汽车平台和生态。

做好“赶超文章”

苟坪认为，要正视中央企业在新能源汽车发展中存在的差距与不足，加大资源投入、加快转型步伐，实施战略性新兴产业投资倍增行动计划，综合运用股权投资、基金投资等方式，鼓励支持中央企业开展高质量投资并购、专业化整合，加快掌握产业核心资源和关键技术。

同时还要加强高水平人才队伍建设，大力培养精准引进用好用活高端人才和高水平创新团队；加大新能源整车研制开发力度，强化产业链关键环节不足，布局标准提档、质量升级、品牌增效，向产业链、价值链高端迈进，打造有国际影响力的自主新能源汽车品牌。

做好“改革文章”

苟坪明确，深入实施国有企业改革深化提升行动，凡是有利于把央企新能源汽车搞上去的政策与举措，都要大胆探索，推动企业心无旁骛搞创新、放开手脚促转型。

聚焦增强企业效率与活力，精准授放权，推动企业完善法人治理机构，优化管控模式，提升治理效率与效能。

聚焦不敢投、不愿投等后顾之忧，把新能源汽车作为中央企业增强核心功能的重要内容，对一汽集团、东风集团、长安汽车三家整车央企新能源汽车业务单独考核，充分考虑新能源汽车战略投入期的经营性亏损。

聚焦激励不足、活力不够等问题，强化市场化改革、正向激励，支持企业用好职业经理人、经理层任期制和契约化等市场化方式，清晰责权利，支持企业与核心员工风险共担、利益共享，有序开展员工持股，突出长期利益绑定。

另据介绍，上述一汽集团、东风集团、长安汽车三家中央汽车企业2023年完成新能源汽车直接投资近360亿元，投资比重超过60%，开发了HME平台、CHN平台、量子架构等电动化整车平台框架，2023年发布了18款自主新能源汽车车型，在市场拓展方面构建差别定位、特色鲜明的品牌矩阵，打造了红旗新能源、岚图、猛士、阿维塔、深蓝等一批自主新能源汽车品牌。今年前两个月，中央企业实现新能源汽车销量22.1万辆，同比增长114.5%，新能源汽车市场占有率较2023年年底提升5.4个百分点。

在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来，国务院国资委对三家汽车央企新能源汽车业务进行单独考核，属于考核方式的一种改变，对各大汽车企业发展新能源汽车都会有较大促进作用。“对于三家汽车央企来说，这一考核政策将为其带来很好的规模化促进效应。”崔东树表示。

(责编：方经纶、吕骞)

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