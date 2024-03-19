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中国银联正式启动“锦绣行动2024”全年优惠活动

2024年03月19日10:14 | 来源：中国银联
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原标题：中国银联正式启动“锦绣行动2024”全年优惠活动

即日起，中国银联正式启动“锦绣行动2024”全年优惠活动。截至6月底前，该活动将覆盖全国41个重点城市的8大类17个支付场景，支持境内外银联卡持卡人自主选择卡、码、Pay等支付工具。这既是作为国家金融基础设施、全球重要卡组织之一的中国银联认真贯彻落实党中央、国务院战略决策和人民银行工作部署的重要举措，也是银联秉持“支付为民”理念，主动优化产品与服务，践行金融企业社会责任的关键一步。

3月18日正式启动后，银联将率先投入30亿元，并以此为支点，撬动支付产业各方形成共识，共同投入资源。除贯穿全年的铺底优惠，还将在五一、暑期、跨年等消费旺季策划额外的“爆点”活动。它主要体现了三个特点。

全域，即境内外联动策划、一体化开展。“锦绣行动2024”全年优惠活动中既有针对外籍来华人员行前、途中、入境的全流程服务，也有面向包括老年人在内的境内泛人群的专项优惠。首批17个活动已在上海、杭州、福州、广州、海口、重庆、成都、昆明、西安、深圳、大连、青岛共计12个城市落地开展。

境外用户可通过云闪付APP（含港澳版）搜索“优计划”小程序，选择“中国大陆”及对应省市，查看并参与各项优惠活动。

全场景，即聚焦“食、住、行、游、购、娱、医、学”八大适老、涉外重点场景的3.5万商户（商户清单将持续扩充更新）。如上海的松鹤楼、裕兴记，海口的龙泉大院酒店，深圳的公交地铁，广州的永庆坊、成都的SM百货等，持卡人可在日常生活的各大场景便捷享受满50减20，满200减30，满200减20等不同力度的优惠。各类活动名额有限，先到先得。

全产品，“锦绣行动2024”全年优惠活动将陆续支持持卡人通过卡、码、Pay享受高效、便捷、安全的支付服务，即持卡人可使用“62”开头的银联卡、银联二维码及银联手机闪付参与活动。得益于多年技术储备，银联的全产品矩阵几乎已覆盖市面主流的支付工具选择。不论是老年人，或是外籍来华人员，均可按其支付偏好，自主选择支付方式。

优化支付服务永无止境，构建各类支付服务兼容共生、协同发展的支付服务体系需要各方形成共识、同向发力、携手向前。中国银联将以“锦绣行动2024”为起点，联合各方共同打造包容性便利性支付环境，推动支付产业高质量发展。

(责编：曹淼、李源)
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