日前，在中国中车产业链资金链数字融通大会现场，中信银行仅用时16分钟就完成了全线上化授信核定及贷款发放，顺利向中国中车供应商发放了361万元订单融资款，跑出供应链金融“加速度”。会上，中信银行业务总监陆金根受邀出席，交易银行部总经理朱义明深入介绍中信银行供应链金融服务方案，引发现场参会的中车产业链企业热烈反响。

坚持供应链金融创新 全力服务实体经济

据悉，自2019年开始，中信银行全面推动供应链产品线上化，将业务流、信息流和资金流进行有效连接与整合，通过线上化重构了供应链金融底层逻辑，由财务逻辑向“场景+数据+财务”逻辑转变，开创了新的供应链商业模式。

截至目前，中信银行已创新推出资产池、信e融、信e链、信保理、信e采、信商票、信保函、信e销、信e仓等一系列备受市场好评的产品，基本实现对各类企业及主要供应链场景的覆盖，产品功能与客户体验在业内领先。特别是信e采和订单e贷，解决了供应链“脱核”难题，在不需要核心企业增信的前提下，线上获取核心企业与供应商的一手订单信息和整个交易流程，解决供应商在订单、验货、发票等各个阶段的融资需求，帮助中小企业提高订单接收和生产能力，稳固核心企业供应链条。

构建“链生态”体系 提升产业链供应链竞争力

中央经济工作会议提出，要提升产业链供应链韧性和安全水平。

中信银行从产业链供应链全局视角出发，在业内创立以企业资产池为核心的“链生态”体系，打造一体化的综合融资及资产管理服务平台，一是打通各个供应链金融产品，为企业提供一站式融资服务，通过产品嫁接和灵活组合，实现便捷的期限错配、利率转换、银行增信及资产变现；二是全面支持企业资产入池，企业可凭借池内资产随时融资，让资产充分发挥价值，从而助力企业降本增效、提升资源配置效率。

2023年，中信银行累计为3.8万家企业提供了1.5万亿元供应链融资，服务企业数和累融量较2019年翻了3.4倍和2.8倍，其中服务小微企业2.6万家、民营企业3万家，向普惠金融、制造业、绿色信贷、汽车金融、战略新兴等重点领域输血赋能。

中信银行表示，未来将持续守正创新，聚焦供应链“收付管融”场景，围绕订单、账单、收付、对账、开票等全结算流程，全面升级供应链“融资+结算”服务能力，帮助企业提升资金管理水平，疏通资金进入实体经济渠道，促进我国产业链供应链稳健运行。

(责编：董童、李源)

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