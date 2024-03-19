原标题：开工季差旅用车快速恢复 滴滴如何保障服务

3月以来，企业用车频率显著上涨。滴滴数据显示，截至3月中旬，多个行业的企业用车已恢复至去年高点；春节后首月的用车恢复速度较2019年快7~10天。

其中，制造业、高新技术业、金融、互联网等行业的差旅用车尤为突出；上海、深圳、杭州、苏州、重庆、东莞、郑州成为排名前列的差旅用车热门城市。

开工旺季 企业出行有保障

滴滴自2023年起成立“企业用车专项保障”工作组，以日均推出3项功能优化的速度，持续改善企业在通勤、接送机、商务接待、酒店入离等需求场景下的用车体验。

例如，滴滴可根据企业出差目的地城市，针对性优化包括保障叫车效率、复杂路况及快速上车引导、多个出入口上车点准确性提升等环节，并可基于用户外地出差行程信息，智能推荐最优用车点位，简化用户操作路径。

滴滴候车点，便于司乘会面。（受访者供图）

滴滴还通过线下滴滴候车区、上车点实景图、图文指引路线图、AR导航路线等方式，引导司乘更快见面出发。

供需紧张 员工通勤不影响

即便在节假日期间，滴滴也可有效支撑服务业员工通勤用车的稳定性。

今年春节期间，以麦当劳为代表的餐饮业日均企业用车需求较其它行业高出约35%。通过持续投入补贴，以免佣卡、流水加速卡、完单奖、免佣彩蛋奖等多种手段，滴滴帮麦当劳把用车平均应答时间控制在半分钟上下，较节前保持稳定，并且实现“员工用车零事故、94%的客诉可于24小时内妥善解决”的服务成果。

每年夏秋两季的大促节点，电商公司所在地点会遇到夜间供需紧张问题。过去几年，滴滴帮两家行业头部公司建立了较为成熟的业务高峰期用车保障方案。

员工叫车方面，在特定时段内优先展示高应答率品类供选择，同时通过“超时等待免费升舱”、“智能补贴调度远处车辆”、“里程会员快速应答权益”等组合方案，保障叫车及时性。

滴滴还帮其中一家公司开发同事合乘功能：既缓解夜间用车不便，也能让员工互相照应。上线后，内部员工拼成率长期保持在90%以上，用车确定性得以保障。

提升确定性 降低成本

过去一年，滴滴持续完善企业用车能力，前后推出1200余项产品功能优化。用车体验的提升，赢得了众多企业的信任。2023年，39家国央企新接入滴滴企业服务，超过1/3的世界500强企业正在使用滴滴企业服务。

“未来一段时间，滴滴除了继续在企业用车、商旅体验上提升服务质量外，也要帮企业控制好成本，更好地专注于主营业务。”滴滴企业服务相关负责人表示。

(责编：董童、杨迪)

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