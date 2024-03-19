人民网北京3月19日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为加强人身保险公司机构监管和分类监管，推动人身保险公司高质量发展，金融监管总局近日印发《人身保险公司监管评级办法》（以下简称《评级办法》）。

《评级办法》主要有以下内容：一是搭建风险综合评估体系，从公司治理、业务经营、资金运用、资产负债管理、偿付能力、其他等六个维度评价，确定公司综合风险等级。二是提高风险识别和预警能力，以定量分析为基础，结合非现场监管掌握的各类信息，对机构风险进行有效识别和预警，实现风险关口前移。三是科学评估风险等级，根据重要性程度量化风险水平，综合风险等级划分为1-5级，数值越大风险越高，处于重组、被接管等状态的公司直接列为 S级。同时，引入动态调整机制，分别设定综合风险水平上调一级和直接认定为5级的情形。

(责编：罗知之、吕骞)

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