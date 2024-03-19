人民网北京3月19日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，近日，金融监管总局修订发布《消费金融公司管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》将消费金融公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%。

金融监管总局有关司局负责人介绍，《办法》提高消费金融公司主要出资人最低持股比例要求主要考虑两个方面。一是从近年监管实践来看，提升主要出资人持股比例有利于压实股东责任，增强股东参与公司经营意愿，更好发挥股东资源优势，促进股东积极发挥支持作用。二是有利于提高决策效率，避免由于股权相对分散而出现公司治理失效失衡的问题。

(责编：罗知之、吕骞)

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