人民网北京3月19日电 （记者王震）据海关总署网站消息，3月18日，在上海海关所属上海外高桥港区海关（以下简称“外港海关”）的监管下，968辆国产汽车陆续驶出新建成的大型商品汽车自动化立体仓库，直接装上“绿色快航”号滚装轮，运往墨西哥等共建“一带一路”国家。今年前两个月，海通码头共计完成138艘次的外贸滚装船舶作业，汽车出口17.02万辆，同比增长3%。

近年来，叠加出口车辆集中到港、滚装船运力不足等因素，海通码头汽车堆场资源紧缺的矛盾日益凸显。如何提升存储能力，成为码头保障国产汽车出口稳步增长面临的主要挑战。

“外港海关在得知码头存储能力不足的困难后，及时审批优化码头布局设置，指导出口监管仓库升级扩容。2023年底，可容纳6160辆汽车的大型商品汽车自动化立体仓库落成，可实现车辆存取作业和车辆管理信息更新的全自动化，在有效利用堆存场地、减少人力支出的同时，出口汽车的货损率也明显降低，缓解了出口汽车储运压力。”海通码头运营部执行总监黄日波介绍。

海通码头升级扩容，海关监管也更智能高效。外港海关依托该立体停车库，以精准、顺势、高效监管为目标，集成智能化设备、远程监管等新技术手段，实现汽车口岸“智慧滚装”；做到车辆“进、出、转、存、验”全流程顺势管控和可视化精准监管，构建实时高效、智慧互联、集成优化的现代化海关滚装汽车监管体系。

(责编：王震、吕骞)

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