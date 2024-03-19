人民网北京3月19日电 （记者王震）据海关总署网站消息，今年前2个月，威海中欧班列的发运货物量达1366标箱，同比增长4倍，实现“开门红”。

据了解，威海中欧班列国际线路总数达到8条，出入境口岸拓展至6个，已联通境外城市与站点超50个，送达范围从最初的德国、波兰等欧洲地区国家发展到蒙古、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家，带动威海的轮胎、电机以及快递柜、家电配件等特色优质产品加速走向海外，自2017年首次开行以来已累计发运货物3万余标箱。

威海海关驻文登办事处主任顾锐介绍，为保障中欧班列高效畅通运行，海关持续优化班列监管服务，采取预约通关制度，提高货物验放效率。同时，该关加强与边境口岸海关沟通协调，畅通关企对话渠道，及时解决企业遇到的各类问题，支持开展内外贸货物混编运输业务，为企业节省通关时间和物流运输成本。

与此同时，威海海关积极落实优化营商环境各项举措，为企业发展提供精准服务，助力企业深化与共建“一带一路”国家开展经贸合作。

今年前2个月，威海中欧班列发运量每周增至3列。“今年发运量增长，过境货物是绝对主力。”慕林杰表示，企业积极挖掘国外市场潜力，打造了一条稳定的过境线路，承运的货物种类不断丰富，汽车配件、铜箔等产品也开始搭上中欧班列。“我们还提前布局‘中吉乌’铁路项目，新增开了‘威海—喀什—中亚’等线路，均取得了很好的业绩。”

(责编：王震、吕骞)

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