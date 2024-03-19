国办：扩大鼓励外商投资产业目录和外资项目清单
2024年03月19日17:17 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （记者王震）据中国政府网消息，近日，国办印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》（以下简称《行动方案》）。
关于加大政策力度，提升对外商投资吸引力，《行动方案》提出，扩大鼓励外商投资产业目录和外资项目清单。全国鼓励外商投资产业目录加大对先进制造、高新技术、节能环保等领域的支持力度，中西部地区外商投资优势产业目录加大对基础制造、适用技术、民生消费等领域的支持力度。积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单，允许享受相应支持政策。
(责编：王震、吕骞)
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