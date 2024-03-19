人民网北京3月19日电 （记者申佳平）日前，国家统计局发布数据显示，1-2月份我国国民经济稳中有升，包含多项工业和信息化发展数据，其中提到今年前2个月，我国3D打印设备、充电桩、电子元件产品产量同比均增长超4成。

数据显示，1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%，比上年12月份加快0.2个百分点。制造业增长7.7%。消费品制造业增加值增长4.7%，比上年12月份加快4.4个百分点；高技术制造业增加值增长7.5%，加快1.1个百分点。3D打印设备、充电桩、电子元件产品产量同比分别增长49.5%、41.8%、41.5%。

同时，1-2月份，固定资产投资增速回升，制造业投资保持较快增长。全国固定资产投资（不含农户）50847亿元，同比增长4.2%，比上年全年加快1.2个百分点。制造业投资增长9.4%，其中高技术制造业投资增长10.0%。高技术制造业中，信息化学品制造业，航空、航天器及设备制造业投资分别增长43.2%、33.1%。我国信息传输、软件和信息技术服务业同比增长10.4%。

(责编：申佳平、吕骞)

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