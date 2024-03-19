人民网北京3月19日电 （记者乔雪峰）国产大飞机C919投入商业运营，国产大型邮轮成功建造，新能源汽车产销量优异，一批批上海成果成为国家产业创新的亮眼“名片”。

近日，海克斯康集团全球副总裁、海克斯康大中华区总裁李洪全在海克斯康上海双智赋能中心开业典礼上表示，中心将打造一个服务于行业、服务于客户、服务于中小企业、服务于科研院所、服务于学生的生态级共享平台，持续为G60科创走廊、上海以及长三角地区提供世界一流的、高质量发展的、可落地的核心技术和解决方案。

临港集团党委委员、副总裁孙萌表示，临港集团和临港松江科技城也将充分发挥园区应用管理方面的专业模式，为海克斯康等优质企业提供全方位的服务支撑。

据介绍，海克斯康上海双智赋能中心位于上海临港松江科技城，经过2021年至2022年两年的筹备，于2022年7月18日正式签约落地。赋能中心占地10900多平方米，包含16个行业展岛，100余种设备，以及120余种展示方案。

海克斯康制造智能上海事业部运营总监谷进指出，通过建设“产业园区+数字化赋能中心”，将旗下先进的数智化传感器、工业软件与系统集成技术等赋能传统产业深度转型升级，加速新兴产业与未来产业的发展，逐步实现为企业数字化转型升级提供“加速器”，为平台应用推广提供“练兵场”，以及为政府和园区管理者提供治理决策的“工具箱”。

“未来，赋能中心将充分发挥赋能产业数字化转型的功能，聚集线上线下资源，构筑新型工业化示范园区，为全面推动区域转型发展打造新质生产力的源池活水。”谷进说。

(责编：王震、吕骞)

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