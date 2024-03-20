本报记者 孔德晨

近年来，北京市朝阳区推动城市更新，打造了80万平方米的亮马河国际风情水岸，实现6公里航线通船，游船航线途经燕莎、蓝色港湾、红领巾公园等多处商圈、公园，已成为北京高质量发展的新亮点。图为3月16日晚，游客在亮马河畔观光休闲。

新华社记者 鞠焕宗摄

3月19日，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，北京市有关负责人围绕“立足首都城市战略定位 奋力开创高质量发展新局面”介绍了相关情况。

“党中央对北京高质量发展高度重视，习近平总书记多次考察北京，亲自为关系首都长远发展的重大问题、重要规划、关键事项把关定向。”北京市委副书记、市长殷勇介绍，2023年，北京地区生产总值增长5.2%、经济总量达到4.4万亿元，一般公共预算收入增长8.2%、超过6000亿元，人均地区生产总值、万元地区生产总值能耗水耗保持全国省级地区最优水平，北京高质量发展迈出坚实步伐。

加强国际科技创新中心建设

建设国际科技创新中心是中央赋予北京的“四个中心”城市战略定位之一。

殷勇说，从硬件看，北京有92所高校，1000多所科研院所，国家实验室、大科学装置数量都在全国位居首位，研发投入强度多年都保持在6%左右，在全国、全球名列前茅。从软件看，北京出台了科技成果转化条例和知识产权保护条例等一系列法规，实施了中关村24条先行先试改革举措，不断夯实支持全面创新的制度环境。同时，北京拥有55万余名科研人员、全国近一半的两院院士、超过1/4的“万人计划”专家；有411人次入选全球“高被引科学家”。

近年来，北京国际科技创新中心建设取得了明显成效。从产业转化看，2023年北京技术合同成交额突破8500亿元人民币，每天平均诞生337家科技型企业，国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业以及独角兽企业数量都居全国前列。从综合评价看，北京连续8年蝉联自然指数—科研城市全球首位，进入全球创新型城市的前列。

打造国际一流营商环境

建设国际一流营商环境是提振经营主体信心的重要举措。据介绍，北京市不断推动营商环境建设，一年一个节点迭代升级，累计推出1200多项营商环境改革措施，减事项超过60%、减时限71%、减材料74%、减证明超过320项，“双随机”检查覆盖率超90%。

殷勇表示，进一步优化营商环境，既要注重普惠性又要注重针对性。普惠性就是提升整体营商环境，让改革成果惠及所有企业。殷勇举例说，企业12345这个热线现在每天平均有500多个来电，对口部门能做到一般事项7天内办结，复杂事项不超过15天，企业对服务满意率达到96.9%。针对企业过去反映的部门政策多、操作难等问题，北京市探索应用人工智能大模型，集成各类政策，向企业精准推送，让更多的政策能够直达快享、免申即享。

同时，北京市还建立了服务包、服务管家机制，对企业的诉求实行清单化、台账化管理，市区两级组建“行业管家”“属地管家”等专门队伍，定期对企业进行走访，调度各类服务事项，把“服务包”送上门。

“从细微之处着手，为外籍人士在京工作、学习、生活、旅游提供便利。”北京市委常委、常务副市长夏林茂介绍，北京搭建了覆盖全市的涉外服务体系，338个外语办事窗口提供多语言的服务保障。“大家关心的支付方面，我们正着力提升现金、境外银行卡、电子支付的便捷程度。出行方面，我们也正在编制北京市英文地图，协同铁路、地铁、公交、租车行业共同提供好服务。”

推动京津冀协同发展迈上新台阶

京津冀是中国资源禀赋最为互补的一个区域。十年来，北京建立健全三地协同工作机制，清单化、项目化推进京津冀协同发展各项目标任务的实现。如今，北京、天津、雄安实现半小时通达，京津冀主要城市1至1.5小时交通圈基本形成。

一方面，生态环境联防联控联治不断走深走实，三地的细颗粒物平均浓度较2013年都下降六成左右。另一方面，协同创新和产业协作不断深化。以去年为例，北京输出到天津、河北的技术合同成交额比十年前增长了10倍。

下一步，北京将如何更好发挥创新资源的辐射带动作用，促进京津冀三地协同创新？

殷勇表示，北京将与天津、河北一道，以科技创新和产业协同为重点，加快发展新质生产力，着力打造中国式现代化建设的先行区和示范区，将在以下几个方面继续加大工作力度：

继续深化基础设施互联互通。不断完善区域公路网络，加快城际铁路建设，促进区域空港、陆港、海港口岸互联互通。

深入推进创新链产业链协同。围绕氢能、生物制造等产业链条，“一链一策”开展产业链延伸和协同配套，共同打造先进制造业集群。

共同优化区域发展环境。在营商环境方面突出区域一体，推动出台京津冀一流营商环境建设行动方案。公共服务方面突出共建共享，促进北京优质教育、医疗等资源能够在京津冀更大范围内服务好广大群众。

(责编：卫嘉、白宇)

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