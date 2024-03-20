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用户普及率超过50%，融入71个国民经济大类

5G应用深入千行百业（产经观察）

本报记者 王 政 刘温馨
2024年03月20日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　平均海拔5373米，在西藏山南市浪卡子县东南部的普玛江塘乡，借助5G网络，村民们打开手机就能流畅收看体育赛事。

　　跨越近3000公里，通过5G远程机器人，远在北京的外科专家能操作位于海南的手术室内的机械臂，在几乎无延时的情况下，顺利为患者完成一场复杂手术。

　　…………

　　截至2023年底，全国基站总数超337.7万个，5G移动电话用户达8.05亿户，我国已建成全球最大的光纤和移动宽带网络，覆盖所有地级市城区和县城，5G应用已深入千行百业，深刻改变着人们的生产生活。

　　今年《政府工作报告》提出“数字经济加快发展，5G用户普及率超过50%”“深入推进数字经济创新发展”。5G技术有哪些新进展，又将如何赋能经济增长？记者进行了采访。

　　网络底座日益夯实，创新能力不断增强

　　穿行在玉龙雪山、哈巴雪山隧道群，透过车窗，隧道壁上两细一粗的黑色线缆，吸引了记者的目光。

　　“粗的线缆叫漏泄同轴电缆，隧道网络施工时，将它沿隧道壁敷设在车窗高度，可以均匀地向列车收发公网信号。”中国铁塔云南省分公司项目经理赵协松说。

　　全长139.7公里的滇藏铁路丽香段，桥梁隧道占比超70%，中国铁塔联合中国移动、中国联通共同投资、同步规划，铁路沿线共新建基站82座、隧道分布系统92.5千米、大型车站室内分布系统2个。赵协松告诉记者，5G/4G信号随着铁路通车同步实现全线覆盖，即便在20座隧道组成的隧道群里，最高下载速率也能达到300Mb/s。

　　海南三沙永兴岛，最远106公里的远海海域上，“移动信号满格”已不再是新鲜事。

　　“当前在已建成的基站中，90%以上可以实现共建共享，具备千兆网络服务能力的端口达2302万个。”工业和信息化部有关负责人介绍，目前我国相继完成7批电信普遍服务试点，支持全国13万个行政村光纤网络建设、6万个农村4G基站建设，使得广大农村地区也能享受到高速、稳定的网络服务。

　　截至目前，我国51.2万个行政村通宽带比例、脱贫村通宽带比例、“三区三州”原深度贫困地区通宽带比例均达100%，已通光纤行政村平均下载速率超过100Mb/s，实现与城市同网同速。

　　网络基础设施建设日益坚实，5G关键技术也在不断实现新突破。

　　以科技创新为引领，近年来，我国5G技术产业在技术标准、网络设备、终端设备等方面的创新能力不断增强。

　　5G标准必要专利声明量全球占比超42%，持续保持全球领先；移动物联网终端用户占移动网终端连接数的比重达57.5%，万物互联基础不断夯实；轻量化5G核心网、定制化基站等实现商用部署，5G工业网关、巡检机器人等一批新型终端成功研发，推出全球首款卫星通话智能手机，6G、量子通信、人工智能等创新能力进一步提升。

　　“下一步，我们将继续加快5G网络建设，推动重点场所实现移动网络深度覆盖。同时，推进5G行业虚拟专网建设，为行业转型发展提供网络支撑。”工业和信息化部有关负责人表示，此外，还将加快6G技术研究，开展技术试验，强化技术储备，深化交流合作。

　　创新产品竞相涌现，快步融入日常生活

　　以建促用，用是关键。近年来，随着5G建设不断迈上新台阶，5G应用也快步走进寻常百姓的工作生活，让人们的生活更智能、更便捷、更美好。

　　阳春三月，在云南丽江开往香格里拉的列车上，游客们纷纷拿起手机拍摄并分享窗外的雪山美景。“真没想到，穿越几十公里的隧道群，列车上的5G信号依然满格，刷视频、开电话会议，都不耽误。”许女士说。

　　“一键就能和儿子视频聊天，每天还按时提醒我吃药，感觉像有了个‘生活管家’。”家住上海的赵大爷是上海联通“暖心家园”智慧养老产品方案的首位预约用户，家里的门磁设备、燃气警报器等已全部联网。

　　基于5G网络，“暖心家园”将大数据、云计算、物联网等技术与智慧养老场景有机结合：可提供看护、报警、便捷呼叫等居家养老服务，还上线了一站式陪诊、一键叫车等功能，让老年人生活更便利，也让家人更安心。

　　随着5G技术研发和融合应用走向深入，越来越多充满想象、饱含温度的产品相继落地。

　　创新业务不断涌现。随着5.5G即将投入商用，数据下载的最高速率将提升到万兆，可以支撑扩展现实、裸眼3D等创新业务需要的大带宽、低时延和高可能性；数据上传的最高速率提升到千兆，能支持海量数据全面上云端、直播全民化。

　　普惠服务纵深推进。目前全国中小学联网率达到100%，远程医疗覆盖所有脱贫县，2577个老年人、残疾人常用网站和APP完成适老化和无障碍改造升级，借助广覆盖的5G网络，优质公共服务资源向更大范围、更广人群拓展。

　　应用场景加速拓展，助推产业转型升级

　　一辆智能网联汽车，成为我国“5G+工业互联网”快速发展的生动写照。

　　广汽埃安智能生态工厂总装车间，承载着车身的智能滑板驶入工位后，左右两侧的两台7轴机器人便忙碌起来——

　　抓取自动导引车上的一体式散热模块、扫描车身引擎盖下的装配单、为左右两端4个螺栓安装孔分别拍照、模块精准对位并拧紧螺栓……原先需要通过吊具、扭力扳手，由多人操作的工序，如今仅需53秒便可自动完成，关键参数还能同步上传智能生产系统，实现全生命周期追溯。

　　“得益于‘5G+工业互联网’，我们不仅实现了98.5%的产品一次合格率、最高160%的产能利用率，而且能为用户提供包含智驾、轮辋、外观、内饰等20多个维度、10万多种个性化配置组合。”广汽埃安总经理古惠南告诉记者，去年底，智能生态工厂在全球众多新能源汽车工厂中脱颖而出，入选世界经济论坛评出的“灯塔工厂”。

　　不只是在工厂制造环节，在车路协同领域，“5G+工业互联网”也渐行渐近。

　　无顿挫感绕障、超车、躲避大车，灵活上下匝道，高效借道通行……前不久，上海嘉定区叶城路附近的城区道路上，国内首个采取“5G+纯视觉感知算法”的高阶智能驾驶车型极越01，正在邀请客户试驾。“今年，融入占用网络的点到点领航辅助（PPA）系统，将覆盖超过200个城市的城区道路。”极越数字产品负责人潘云鹏说。

　　在工厂车间，以5G和边缘计算技术为依托，多地生产数据能实现协同联动，进一步提升生产效率；在仓库，基于5G网络支持，操作员只需借助监控屏幕和操作手柄，就能完成远程精准吊装，彻底告别“爬上爬下、冬冷夏热”的作业环境……近年来，“5G+工业互联网”加速从生产场景向全产业链延伸，有力助推制造业向高端化、智能化、绿色化转型。

　　更加丰富的应用场景背后，是数字技术的持续拓展。当前5G行业应用已融入97个国民经济大类中的71个，应用案例数超9.4万个，5G行业虚拟专网超2.9万个。5G应用在工业、矿业、电力、港口、医疗等行业深入推广，“5G+工业互联网”项目数超1万个。其中，医疗领域的5G应用已从远程诊断向远程精准治疗延伸；电力领域的5G应用从输送环节的无人巡检覆盖到“发、输、变、配、用”环节。

　　“5G移动电话用户持续增长、5G流量消费快速提升，还促进了裸眼3D、云手机等新兴业务蓬勃发展，有效拓展了移动通信市场的发展空间。”工业和信息化部有关负责人表示，5G和千兆光网“双千兆”融合应用不断拓展，推动我国数字经济发展迈上新台阶。2023年底，我国5G网络接入流量占比达47%，根据研究机构测算，预计2023年5G直接带动经济总产出1.86万亿元，比2022年增长29%。

　　“信息技术深度融入各行各业，正在重塑产业结构，加速业态升级，成为发展新质生产力的重要抓手。”工业和信息化部有关负责人表示，下一步将会同产学研用各方，加强跨部门协作，持续推进5G应用规模化发展不断取得新成效，有力支撑经济社会高质量发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年03月20日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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