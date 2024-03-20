人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

推陈出新拓展消费场景，沉浸互动营造休闲氛围

商业综合体创造新体验（消费视窗·中国实体商业新观察）

本报记者 黄晓慧 毕京津 林丽鹂
2024年03月20日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　今年的《政府工作报告》提出，“着力扩大国内需求，推动经济实现良性循环”“培育壮大新型消费”。商业综合体是重要的消费场所。各地顺应消费升级趋势推动商业综合体创新发展，通过拓展消费场景，增加新产品、新服务、新体验，丰富多元业态，为消费者提供更加优质的商品和服务，不断激发有潜能的消费。

　　新需求牵引新供给，把“流量”变成“留量”

　　华灯初上，上海静安大悦城顶楼，夜食天台坐满了人。人们吃烤串、涮火锅，享受休闲时光。

　　“一到节假日就一位难求，需提前三天订座。”上海海底捞区域经理郭佳说，大悦城楼顶夜市一经推出，受到顾客欢迎。

　　“2023年，夜食天台10家餐饮店总营业额达1.3亿元，是此前营业额的3倍。”上海静安大悦城总经理王岩说。

　　上海静安区在已有潮流夜市、文创集市等传统夜间经济的基础上，推动商业综合体从地面延展到更高的露台、天台，打造融合夜购、夜食、夜娱、夜秀、夜动的“露台经济”，丰富了夜间消费的新空间、新模式、新产品。

　　作为上海消费较为活跃的商业综合体，静安大悦城是较早开始尝试消费场景创新的商场之一。“在我们周边3公里以内，有50多家商业综合体，想要在大众消费领域脱颖而出，就得不断推陈出新，打造新的消费场景、带来新的消费体验。”王岩说。

　　“把空置率高的天台设置成购物中心的外摆区，这些空间通过发展情景式业态，营造休闲氛围、沉浸式互动，不断激发城市消费活力，释放经济增长潜力。”上海财经大学电子商务研究中心主任劳帼龄表示，从长期发展看，外摆经营需要科学规划管理，推动其与城市的夜经济、综合体经济、特色街区经济融合，使其成为城市的特色经济。

　　目前，静安大悦城逐渐树起IP线下消费的口碑，尤其受年轻客群的青睐。“周末，经常有长三角一带的年轻消费者拎着行李箱来逛大悦城，他们在拍照打卡时还会购买IP衍生品、在相关主题餐厅就餐。”王岩说。

　　去年，静安大悦城共举办24场IP临展+快闪店活动，创下近1亿元的销售业绩，其中有5场突破千万元。2023年静安大悦城的客流比2021年增加了30%，销售额增加了33%，创下自开业以来的新高。

　　劳帼龄认为，上海作为国际消费中心城市，与世界潮流紧密对接，同时坐拥众多老字号，可以开发出诸多的品牌联名创新产品。商业综合体在创新发展的过程中，创造新场景，收获关注度，只是招徕客流的第一步，配合好产品、好服务，才能真正形成持续吸引力，把“流量”变成“留量”。

　　紧跟市场变化趋势，发挥首店带动作用

　　“买到了！这是限量款粉色手提包。”前不久，河南郑州大卫城一层的某知名品牌店开门营业，专程赶来的32岁的王璐涵买到了自己心仪的手提包。“听说这个品牌在大卫城开了河南首店，就专门赶来看看。”她对记者说。开业当天，该品牌店客流量达2000多人次。

　　大卫城坐落于郑州市金水区，是郑州市的商业综合体之一。“首店经济是我们主要的卖点之一。”大卫城副总经理杨鹏告诉记者，越来越多的国内外高端、潮流品牌瞄准河南大市场，选择入驻郑州，“得益于大卫城开业9年来积累的知名度和优越的地理位置，许多品牌将它们在河南的首店开在这里。新品牌往往能吸引新的客流，这对我们的发展也是很大的促进。”据统计，大卫城2023年客流量达到近2700万人次，销售额达到94亿元。

　　郑州市金水区将大卫城的首店经济作为全区经济发展的亮点之一，支持其面向国内外招引品牌。最近3年，有199家国内外知名品牌选择将河南乃至华中区域的首店落户大卫城。

　　在大卫城四层的凯乐石登山概念店，不少顾客正在选购运动装备。“运动、健身是当下的潮流，也是消费新的增长点。”杨鹏说，“顺应这一趋势，大卫城引入一系列运动类品牌。紧跟消费潮流，不断更新自我，是我们持续吸引客流的关键。”

　　随着数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费的不断壮大，消费市场迎来新机遇。商业综合体及时捕捉潮流趋势，根据大众需求完成迭代更新，持续提升新型消费产品和服务的供给质量。

　　“商业综合体在满足居民购物需求、提升城市消费水平上具有重要作用，也成为一个城市的重要地标。”郑州大学商学院副教授念延辉说，“为了提高商业综合体的竞争力和吸引力，应该在明确市场定位，调整业态组合等方面下功夫。”

　　丰富业态提升服务，不断改善消费体验

　　“重心向后放在板尾，上半身放松，眼睛往前看……”在湖南长沙荟聚海狮冲浪体验馆，教练正指导学员们熟悉冲浪的基本动作，几十分钟下来，大家已经可以在水中完成简单的滑行。

　　“很有意思，特别适合周末和朋友们来放松娱乐。”刚完成体验的肖先生告诉记者。

　　为了给消费者带来更为丰富的体验，2023年，长沙荟聚打造悠然荟生活空间，汇集了餐饮、运动、休闲养生等多种业态。该商业综合体融入了许多新鲜的体验空间，比如荟玩屋，是为所有年龄段大小朋友打造的自由涂鸦空间，无论你是否学过绘画，都可以来这里尽情开始一场即兴创作。

　　“如今，消费者更追求时尚、新颖和体验感，注重社交氛围，针对这些特点，我们在租户选择上更加偏重体验性业态，以社交、娱乐和优选生活方式类品牌为主。”长沙荟聚总经理王建介绍，目前，这里精选了超过380家优质特色品牌。

　　在社交平台上，长沙荟聚被家长们称赞为“亲子友好型商场”，推出不少暖心举措：每一层都设置了母婴室，为儿童设计专属卫生间，屋顶花园打造了一个开放式的儿童乐园。此外，商场引入了3D拼图、益智博物馆、赛车等适合亲子共同体验的业态。“来逛商场的很多是父母带着孩子，我们努力为顾客创造安全放心、体验良好的购物环境。”王建介绍。

　　中国百货商业协会秘书长杨青松认为，大型商业综合体面临激烈的竞争，要着力转型突破。体验式、潮流式的商业是一个很重要的突破点，把娱乐、策展、潮玩集中在一起，年轻人在这里找到归属感，大家互动、沟通、分享，也能整体带动群体消费。

　　2023年，我国社会消费品零售总额达47.1万亿元，总量创历史新高，比上年增长7.2%，消费对经济增长贡献率达到了82.5%，消费的基础性作用更加显著。今年的《政府工作报告》提出，“培育壮大新型消费，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货‘潮品’等新的消费增长点。”

　　杨青松认为，在新的消费需求下，“时尚、品质、娱乐、人文”等都是新时代商业的代表性要素，也是大型商业综合体需要具备的特质。商业综合体的发展要充分考虑当前规划与未来商业发展的结合，以及工程设计与商业需求的结合，进而为消费者提供更丰富的消费体验。

　　（种震宇参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年03月20日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
爱普生深石明宏：加深对中国市场投入 以科技驱动绿色产品及服务
　　人民网北京3月19日电 （焦磊、实习生王焱茹）近年来，庞大的市场规模、开放的创新环境和不断提升的科技水平，正不断吸引外资加码在华业务。商务部数据显示，2023年，外国投资者在华投资新设外资企业53766家，同比增幅高达39.7%。…
促进汽车产业链健康发展 汽车产业配套采购高峰 论坛将举办
　　人民网北京3月19日电 （焦磊）时隔四年，北京国际汽车展览会将于4月25日至5月4日在北京中国国际展览中心举行。为促进汽车产业链健康发展，搭建优秀零部件供应商与配套采购部门之间的重要桥梁，北京国际汽车展览会组委会将于4月26日举办以“应对挑战，打造高效零整关系”为主题的“汽车产业配套采购高峰论坛”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部