原标题：中汽研科技有限公司“AUTO AI”智能应用正式发布

3月15日，在智能网联汽车技术研讨会（华南）期间，中汽研科技有限公司（以下简称“中汽科技（深圳）”）发布了专注于汽车技术场景的人工智能AI应用“AUTO AI”。该应用的发布是中汽科技（深圳）积极落实委“AI赋能 产业焕新”要求的重要举措，标志着中汽科技（深圳）在智能化进程中迈出了重要一步，将为汽车从业者提供更加高效、便捷的服务体验，推动汽车行业向更加智能化、个性化方向发展。

在发布会现场，中汽科技（深圳）专家代表详细介绍了“AUTO AI”的研发过程和核心技术。通过“投喂”汽车行业专业信息资料，应用LLM大语言模型推理引擎，“AUTO AI”实现了对汽车领域知识的全面覆盖和精准理解，可帮助解答汽车从业人员有关汽车的前沿技术和测试方案等专业问题。“AUTO AI”能够持续学习和更新汽车领域的相关知识，确保其提供的服务始终与行业发展保持同步。同时，该模型还具备强大的自然语言处理能力，能够准确理解用户的意图，并给出相应的回答和建议。这一模型的推出，不仅是对传统汽车服务方式的革新，也是汽车行业数字化转型的重要成果。

与会专家纷纷表示，“AUTO AI”的推出，将对行业发展起到积极的促进作用，有利于增进用户对汽车产业发展前沿的理解，促进汽车行业与人工智能等产业的跨界合作，推动整个产业的升级和发展。

随着智能网联汽车技术的不断发展，汽车行业正迎来前所未有的变革机遇。中汽科技（深圳）将不断加强技术研发力度，让“AUTO AI”更好赋能智能网联汽车产业健康可持续发展。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经