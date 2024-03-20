原标题：不断推动我国种业高质量发展

农业现代化，种子是基础。今年是种业振兴行动由“三年打基础”转向“五年见成效”的关键一年。2024中国种子（南繁硅谷）大会3月17日开幕以来，记者采访与会专家、企业代表，听听他们带来关于种业高质量发展的最新动态。

近年来，我国培育优良品种步伐加快，一批高产、稳产、优质、绿色的新品种加快推出。大会期间，在5000平方米的室内展馆里，近50家种业企业带来了新产品：北大荒垦丰种业的龙垦系列大豆品种，广东省科学院的粤糖系列甘蔗品种……不断涌现的新品种助力农业发展提质增效。

三年来，我国种业创新攻关实现重要突破：自主培育的肉牛品种华西牛、南美白对虾新品种加快应用；初步培育出一批耐盐碱水稻、小麦品种和短生育期冬油菜品种；审定推出了一批优质绿色水稻、耐密宜机收玉米、优质短季棉品种、高油高产大豆……目前，我国农作物良种覆盖率超过96%。

今年中央一号文件要求强化农业科技支撑，加快推进种业振兴行动，加大种源关键核心技术攻关；今年政府工作报告提出，加大种业振兴、农业关键核心技术攻关力度。

在位于海南三亚崖州区的南繁科技城，短短几年内，崖州湾实验室等重大科技平台相继建成运行，21家种业科研机构和2800余家种业创新企业聚集，育种新成果不断发布。

崖州湾实验室主任、中国科学院院士李家洋说，实验室还将充分发挥海南的独特地理区位优势，形成我国同全球热带亚热带地区、发展中国家开展农业科技交流合作的高地。

大会期间，中国种子集团有限公司发布了种业创新“3年成果”：2021年到2023年，集团营收从30亿元提升到52亿元，主要作物市场份额从7%提高到10%，新品种营收占比从8%提升到20%。

协同创新氛围日益浓厚，助力企业培育出更多良种。中种集团总经理宋维波介绍，集团联合国内67家科研单位团队启动首批“揭榜挂帅”项目，探索“企业出题、院校出智、成果共享、收益反馈”的全新企科合作机制。

种业市场法治建设不断健全，进一步激发种业创新活力。国际植物新品种保护联盟理事会主席崔野韩介绍说，2023年，中国植物新品种保护年申请量突破1.4万件，约占全球一半，连续7年稳居联盟成员第一。

最高人民法院相关负责人表示，新修订的种子法全方位扩大植物新品种权保护范围，大幅度提高侵权损害赔偿标准。针对近年来更加隐蔽的种子假冒和网络非法销售等现象，我国种业执法检查和监管不断加强，种子市场秩序得到有效维护。

中国工程院院士万建民说，建立新型高效的种业创新体系，下一步要继续完善种业领域产业化、知识产权保护、人才流动、金融等方面的政策。此外，要建立高效的资源配置体系，在人才流动、平台建设、合作交流等方面形成共享流通机制。

（新华社三亚3月18日电 记者赵颖全、郁琼源、罗江、陈凯姿）

(责编：罗知之、陈键)

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