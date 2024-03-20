人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

以“千万工程”为引领 高质量推进乡村全面振兴

2024年03月20日08:55 | 来源：光明日报
小字号

原标题：以“千万工程”为引领 高质量推进乡村全面振兴

【专家点评】

民族要复兴，乡村必振兴。今年的中央一号文件提出，“要学习运用‘千万工程’蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，把推进乡村全面振兴作为新时代新征程‘三农’工作的总抓手”。

“千万工程”实施以来，乡村变得更美丽，乡风变得更文明。一些地方因地制宜推进和美乡村建设，使得乡村文化创意、产品与服务屡屡“破圈”，既显著提升了乡村文化产业的含金量，丰富了乡村群众物质与精神生活，涵养了文明乡风家风，又极大增强了乡村居民的归属感和认同感。

在“千万工程”引领下，农业科技创新的战略布局正在不断优化。随着农村网络基础设施的不断完善，特别是大数据、5G、人工智能的快速发展与不断普及，科学技术已经突破了城乡边界、地域界限，使得科研在地、技术在场、专家学者时时参与农业生产成为现实，城市高校、科研院所的专家学者与新农人、新农业广泛联动、深度契合。科学研究与农业实践的双向互动，推动了包括现代信息技术在内的一众科学技术广泛应用于农村、农业的各领域、各环节，新技术、新产品、新模式亮点频出，少人或无人农场在多地破茧而出，万亩田园“一人一键”屡见不鲜。生产管理专业化、分工垂直细分化、消费远程可视化、产业行业整合化的农业现代化态势已经显现，低成本、低耗能、高效能、高质量的智慧农业发展喜人，农业农村数据智能前景已然可期，农业科技支撑乡村全面振兴的效能逐渐放大。

“千万工程”造就的万千美丽乡村，深刻重塑了农村人居环境。“绿水青山就是金山银山”“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”已成为乡村全面振兴的价值取向和现实路径。多地围绕家园、田园与资源谱写绿色华章，在持续深入打好污染防治攻坚战，一体化推进乡村生态保护修复，加强农业面源污染综合防治的同时，着力构建“生态+科技型”新生产模式、培育“生态+简约型”新生活方式。以人与自然和谐共生的绿色发展新动能，做强做大乡村全面振兴中的生态经济“蛋糕”；以绿色生活、绿色消费新样态，做深做实乡村生态文明建设。如今，良好的生态环境已成为乡村全面振兴中最普惠也最实惠的民生福祉。

推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。内涵不断深化的“千万工程”，是实现乡村增美、增绿，农民增收、增福，高质量推进乡村全面振兴的关键引领与康庄大道。在新的发展阶段，更需要凝聚包括情系家乡的专家学者在内的各方智慧与力量，广泛增强乡村全面振兴的共同体意识，依托新农人的根本性主体作用，树立更多“千万工程”新航标，让广袤的农村大地成为亿万人民幸福美好的生产生活家园。

（作者：沙勇，系南京邮电大学高质量发展评价研究院教授、博士生导师）

项目团队：本报记者 王美莹、陆健、任爽、宋喜群、王冰雅 本报通讯员 芦猛

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
爱普生深石明宏：加深对中国市场投入 以科技驱动绿色产品及服务
　　人民网北京3月19日电 （焦磊、实习生王焱茹）近年来，庞大的市场规模、开放的创新环境和不断提升的科技水平，正不断吸引外资加码在华业务。商务部数据显示，2023年，外国投资者在华投资新设外资企业53766家，同比增幅高达39.7%。…
促进汽车产业链健康发展 汽车产业配套采购高峰 论坛将举办
　　人民网北京3月19日电 （焦磊）时隔四年，北京国际汽车展览会将于4月25日至5月4日在北京中国国际展览中心举行。为促进汽车产业链健康发展，搭建优秀零部件供应商与配套采购部门之间的重要桥梁，北京国际汽车展览会组委会将于4月26日举办以“应对挑战，打造高效零整关系”为主题的“汽车产业配套采购高峰论坛”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部