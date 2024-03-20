原标题：我国面向全球开放一批核科研设施

本报北京3月19日电（记者张晓华）中核集团19日召开科研设施国际开放发布会，向国内外政府、高校及企业公布了第一批开放的科研设施及试验平台。此举不仅为我国核科学研究和核技术应用提供了更为广阔的平台，也为全球核能发展注入了新的活力，将进一步提升我国核科技在世界的影响力。

据悉，此次开放的科研设施及试验平台共10项，分别是：新一代“人造太阳”中国环流三号（HL-3）实验装置、国际上能量最高的紧凑型质子回旋加速器、“世界六大中子源之一”的中国先进研究堆、位于地下560米的中国北山地下实验室、用于医用同位素研发的岷江试验堆、我国运行时长最长的49-2游泳池式反应堆、微型中子源反应堆、热工水力实验平台、地震台等核级设备鉴定试验设施、以风洞为代表的核环境模拟设施，展现了我国核工业科技创新的“硬核实力”。

(责编：罗知之、陈键)

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