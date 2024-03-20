七部门部署春耕备耕农资打假工作
2024年03月20日08:56 | 来源：光明日报
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原标题：七部门部署春耕备耕农资打假工作
本报北京3月19日电（记者陈晨）19日，农业农村部、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、中华全国供销合作总社等七部门在京联合召开视频会议，部署2024年春耕备耕农资打假工作。
会议强调，守牢粮食安全底线，必须确保种子、肥料、农药等农业生产资料质量。当前正值春耕备耕农资购买高峰期，要迅速开展农资质量大排查，及时发现问题，严格整治不合格产品。切实加大执法办案力度，针对“忽悠团”进村兜售化肥和网络越区违规售种问题扎实开展专项整治行动。发挥部际协调机制作用，形成各司其职、分兵把守、密切配合的良好工作格局。
(责编：罗知之、陈键)
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