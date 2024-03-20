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我国在建核电机组26台 数量保持全球第一

2024年03月20日08:58 | 来源：证券日报
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原标题：我国在建核电机组26台 数量保持全球第一

新华社北京3月19日电 “作为全球为数不多拥有自主完整核工业产业链的国家，我国内地现有在运核电机组55台，居全球第三；在建核电机组26台，保持全球第一。2022年、2023年连续两年，每年核准10台核电机组，核电建设进入高质量发展轨道。”中国核学会理事长王寿君说。

王寿君是在3月19日召开的2024年中国国际核工业展览会开幕式上作出上述表述的。

2024年中国国际核工业展览会3月19日至22日在北京展览馆举行。本届展览会以“支撑‘双碳’目标实现，共促核能高质量发展”为主题，10多个国家和地区的110余家企业和科研机构参展，展览面积超过16000平方米。

我国自主知识产权三代核电技术“华龙一号”、新一代人造太阳“中国环流三号”、多用途模块式小型堆科技示范工程“玲龙一号”……展览会上，我国核科技工业近年来取得的成果引人注目。展会将同期举办“核科技助力美好生活”科普展、全国核科普教育基地授牌仪式、科普书籍发布会等活动。

“中国国际核工业展览会是我国核工业产品技术、重大装备走向世界的窗口和平台。”王寿君表示，近年来，我国核科技创新体系能力全面提升，先进核能技术规模化发展有力推动我国“双碳”目标实现，核技术应用、核电装备自主化、核工业数字化智能化等有力带动国民经济发展。

中核集团董事长余剑锋说：“我国在运、在建、核准待建机组的总装机容量已超1亿千瓦，全国核电产业累计发电约4万亿度，其中2023年发电量为4300亿度，相当于减排二氧化碳约3.2亿吨，为助力实现碳中和目标，应对全球气候变化发挥了建设性作用。”

中国科协书记处书记殷皓表示，安全有序发展核能，加强核安全保障体系建设，持续提升核安全技术水平，助力优化能源结构、保障能源安全。

(责编：罗知之、陈键)
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