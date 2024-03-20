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预测角球结果 确定球员配置

新AI系统可提供足球制胜战术

2024年03月20日09:02 | 来源：科技日报
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原标题：新AI系统可提供足球制胜战术

科技日报北京3月19日电 （记者张梦然）未来的足球场，人工智能（AI）当“大脑”？《自然·通讯》19日发表一项来自谷歌深度思维的最新成果，研究团队报告了一个名为“TacticAI”的系统，能在足球比赛中预测角球结果并提供实际且准确的战术建议。调查显示，英国利物浦足球俱乐部的专家在90%的时间里会选择“TacticAI”的建议而不是现有战术。该研究或为下一代AI助手奠定基础，帮助教练确定最佳球员配置并制定最有利于获胜的反击战术。

足球中的角球非常重要，因为它可能会带来直接得分，也是教练介入和提升比赛表现的一次机会。角球踢法一般在每场比赛前就已确定，所以帮助分析和提高得分率的系统，可以很好地支持人类专家做决策。

深度思维团队此次设计的是一个AI驱动的教练助理，能用高质量跟踪数据分析角球。团队用几何深度学习技术确定了关键策略模式。研究显示，“TacticAI”能准确预测角球射出后的第一个接球人以及角球的直接结果，还能评估其他球员的可能表现，生成能提高比赛结果的不同战术。

团队用利物浦足球俱乐部提供的英格兰足球超级联赛历史上的7176个角球数据集训练了“TacticAI”。他们证明了“TacticAI”的作用并发现它提出的战术设置是切实可行的，且由五名专家（三名数据科学家、一名视频分析师、一名利物浦足球俱乐部的教练助理）认定与真实场景并无区别。调查显示，在90%的时间里，使用者都会选择“TacticAI”的策略而不是现有战术。

这项技术还能拓展用于其他可以喊暂停的团队运动。

角球的位置很有意思，它几乎平行于球门，直接得分概率不高，需要战术配合。简单来说，要么是长传，直接将球送入禁区；要么短传，让队员将球盘带、传送入禁区。所以，角球进攻不仅要有个人能力，也要有战术，高质量的角球才可以转化为得分。如今，AI介入，成为最能把握现场局势的教练，制定出具有威胁性的战术，球员只需执行即可。不过，球场上局势瞬息万变，球员状态起伏不定，战术是理想的，能否不折不扣执行，又是另一个课题。

(责编：罗知之、陈键)
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