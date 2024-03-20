原标题：“天工云”助力建筑行业 从单场景智能到全场景智慧

◎本报记者 吴纯新 通讯员 邓 浩

3月18日，记者走进中国建筑第三工程局有限公司（以下简称中建三局）指挥中心，只见大屏上2000个海内外项目的建设进度信息实时显示；轻点手机屏幕，可择优选购、一键下单建设物资，分供方实时接单、即时发货……中建三局联合湖北电信打造的建筑行业云“天工云”运行稳定。依托“天工云”，中建三局搭建了建筑行业新场景，提供全产业链、全生命周期的数字化服务，助力建筑业智能化转型升级。

长期以来，建筑行业的数据分散在设计、建造、运营等各个环节，成为一座座“数字孤岛”。如何有效存储和利用这些数据，将其转变成助力项目智能建造、企业高效管理、产业链协同的“信息富矿”，已成为建筑业面临的痛点和难点。

“我们依托自身行业地位和信息化优势，把握行业上云诉求与用云需求场景，加快推进了行业云建设，助力行业跨越‘数字鸿沟’，加快产业数字化转型。”中建三局数字公司解决方案架构师胡光介绍。

“天工云”最核心的产品价值包括基础云服务、数字平台、产业云服务三大方面，涵盖了提供存储、计算等高安全高可靠的云基础服务，提供“开箱即用”的标准化易集成的数字技术支撑服务，以及汇聚产业链上下游的新型协作服务。同时，“天工云”一期可提供至少12000核、50000G内存、800TB存储的通用算力，为行业提供高效可靠的云服务。

依托“天工云”，中建三局在企业数字化、城市智慧化、建造智能化等领域开展了一系列探索和实践，让各项应用从单场景智能迈向全场景智慧。

在项目物资采购环节，中建三局自主研发的“三局云砼”，能联通商砼站点、物流公司、原料供应商、建造施工单位等产业链上下游，提升现场物资采购效率；在项目建设过程中，智享·项目级指挥中心作为数据可视化展示决策系统，可为项目管理者提供实时数据与多维信息支撑，提高项目施工效率与管理效能；在企业管理决策层面，企业工程指挥中心具备全景监控、会商系统、单兵巡检、远程协同等功能，可远程指挥海内外所有项目，及时响应业主需求，保障工程优质履约。此外，“天工云”搭载的“建筑行业AI大模型”服务，可基于AI技术实现成本清单智能匹配、工单系统智能客服等功能，为行业提供数据智能服务。

“未来‘天工云’将面向更多不同的服务对象和业务场景，联合生态合作伙伴，汇聚行业数字化能力和成果，链接企业及政府，通过产业上云、数据贯通、数据赋能，实现数据驱动业务、数据服务管控、数据辅助决策、数据连通产业。”中建三局信息技术研究院院长白云说。

(责编：罗知之、陈键)

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